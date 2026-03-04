На Дону на ремонт подъезда к станице Терновской направлено 34 млн рублей

До 1 июля 2026 года капитально отремонтируют подъезд к ст. Терновской в Цимлянском районе. Проект оценен в 34 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Отмечается, что эта дорога — единственная связь станицы с трассой Цимлянск — Суровикино.

В целом в 2026 году в Ростовской области отремонтируют 235 дорог протяженностью 450 км. Объем финансирования по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» составляет 9,9 млрд руб., из них 6 млрд руб. поступят из федерального бюджета.

Наталья Белоштейн