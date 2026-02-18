В Ростовской области отремонтируют 235 дорог за 9,9 млрд рублей

В 2026 году в Ростовской области отремонтируют 235 дорог протяженностью 450 км. Объем финансирования по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» составляет 9,9 млрд руб., из них 6 млрд руб. поступят из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

План по ремонту сформирован с акцентом на социальную значимость объектов. Так, в первую очередь будут реконструированы семь дорог, ведущих к медицинским организациям в Аксайском, Неклиновском и Усть-Донецком районах, а также в Новочеркасске и Шахтах.

Кроме этого, планируется привести в порядок 41 дорогу к учебным учреждениям. В частности, это коснется основных школьных маршрутов в Батайске, Гуково и Новочеркасске. Помимо этого, ремонт проведут на девяти участках, ведущих к туристическим объектам в Аксайском, Багаевском и Неклиновском районах.

В целом в регионе в 2026 году ремонт коснется 115 дорог регионального значения и 120 — местного значения.

Наталья Белоштейн