В хуторах Чертковского района заменят сети уличного освещения за 2,8 млн рублей

В хуторах Гусев и Марьяны Чертковского района полностью заменят сети уличного освещения. На реализацию проекта направлено 2,8 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Обновить систему планируют до конца ноября 2026 года.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 2025 году в регионе были заменены 13 опор на магистральных линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением 220-330 кВ, которые необходимы для энергоснабжения промышленных и аграрных комплексов Ростовской области, в том числе потребителей Ростова-на-Дону и Таганрога.

Наталья Белоштейн