Израиль четвертый день проверяет данные об ударе по школе на юге Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает проверять информацию об ударе по школе на юге Ирана, нанесенном 28 февраля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦАХАЛа.

«На данный момент нет признаков того, что наши ВВС проводили какие-либо действия в том районе в то время»,— утверждает неназванная собеседница агентства.

США и Израиль 28 февраля начали операцию в Иране. Иранские власти оценивают число жертв удара по начальной школе на юге страны в 171. 3 марта прошли похороны, на которые пришли тысячи иранцев. Власти страны призвали Международный комитет Красного Креста принять меры для защиты гражданского населения во время военной операции США и Израиля.

О развитии событий — в онлайн-трансляции «Ъ».