Число жертв удара по начальной школе на юге Ирана достигло 171

Число погибших при ударе по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб выросло до 171 человека. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И. Ранее сообщалось о 165 погибших.

«Аракчи, указав убийство иранских детей... и на нападения на иранские больницы, заявил об ответственности мирового сообщества за осуждение военной агрессии Израиля и США»,— уточнили в Telegram-канале иранского МИДа.

Школа попала под удар 28 февраля во время атаки США и Израиля на Иран. В тот же день пресс-секретарь Красного Полумесяца сообщил, что всего в стране погибли 201 человек, еще 747 пострадали.

