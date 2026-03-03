IRNA: на похороны погибших при ударе по школе в Минабе пришли тысячи иранцев

Тысячи людей пришли на похороны погибших во время удара по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Школа попала под удар во время ракетной атаки США и Израиля 28 февраля. По данным иранских СМИ, число погибших в результате удара по учебному заведению составило 168 человек. Еще 95 пострадали. Как сообщило агентство Tasnim, личности 69 погибших учеников пока не установлены.

28 февраля США и Израиль нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Иран атаковал американские военные базы, расположенные на Ближнем Востоке. Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия заявили о готовности ответить на атаки со стороны Ирана.

Подробнее о боевых действиях — в материале «Ъ» «Ирану объявлена война с режимом».