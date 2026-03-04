Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Израиль и США атаковали Иран. Пятый день

Онлайн-трансляция: события, заявления, реакция

Ночью 4 марта телеканал Iran International сообщил, что Ассамблея экспертов совместно с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) избрала нового верховного лидера Ирана. По данным источников канала, им стал Моджтаба Хаменеи — сын погибшего Али Хаменеи. На фоне эскалации конфликта Иран объявил о запрете на любое передвижение через Ормузский пролив. Движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по группе израильских военнослужащих в районе населенного пункта Метула на севере Израиля. В свою очередь США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей, в том числе одной «наиболее исправной» подводной лодки. Что происходит в зоне ближневосточного конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».

16:01. Почти 6 тыс. пассажиров на 34 рейсах перевезли российские и иностранные авиакомпании 2 и 3 марта. План на сегодня, 4 марта, — привезти в Россию еще 7,1 тыс. человек на 34 рейсах, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

15:47. Власти Ливии приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности судоходства после атаки на российский газовоз «Арктик Метагаз», сообщила Национальная нефтяная корпорация Ливии.

15:45. ВС США нанесли удар по военному кораблю ВМС Ирана у берегов Шри-Ланки, сообщили Reuters три американских чиновника.

15:44. Иран готов помочь с выездом белорусских граждан из страны и продлением виз, сообщил журналистам посол Иран в Белоруссии Алиреза Санеи.

15:43. Примерно 8-10 тыс. российских туристов застряли в третьих странах из-за прекращения авиасообщения через ближневосточные хабы, они оказались в наиболее сложной ситуации, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

15:43. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о новой атаке в отношении торгового судна у берегов Омана.

15:32. Мнимая «иранская угроза» была лишь предлогом для реализации давно вынашивавшегося плана по насильственному свержению конституционного строя в Иране, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

15:30. Ведущий импортер сжиженного природного газа (СПГ) в Индию Petronet LNG объявил о форс-мажорных обстоятельствах при поставках топлива в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, что может обернуться сокращением отгрузки предприятиям, сообщила газета Indian Express со ссылкой на источники.

15:29. Сирийская армия расширила свое присутствие вдоль границ с Ливаном и Ираком, сообщает AFP.

15:28. В центральной части Израиля, в том числе в Тель-Авиве, объявлена воздушная тревога. В городе и его окрестностях раздались взрывы, сообщает корреспондент ТАСС.

15:26. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи после падения ракеты на территории Турции и заявил о недопустимости расширения конфликта, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.

15:25. Катарская государственная нефтегазовая компания QatarEnergy объявила форс-мажор, сообщило Reuters со ссылкой на заявление компании.

15:23. Турция сообщила Ирану о перехвате ракеты, сообщает AFP со ссылкой на турецкий источник.

15:18. Спецслужбы Ирана после ударов США и Израиля передали через посредников сигнал о готовности обсуждать прекращение конфликта, пишет The New York Times (NYT).

15:16. Великобритания наращивала силы на Ближнем Востоке в течение последних нескольких недель, заявил премьер Стармер.

15:11. Сирены воздушной тревоги звучат в районе Тель-Авива после предупреждения о ракетном обстреле из Ирана, сообщает корреспондент ТАСС.

15:07. Ликвидирован командующий силами специального назначения КСИР Рахман Мокаддама, пишут израильские СМИ. Отмечается, что он якобы несет ответственность за покушение на Трампа в 2024 году.

15:04. Армия Израиля заявила, что засекла новый ракетный обстрел из Ирана.

15:03. Баллистическую ракету сбили над Турцией, сообщило минобороны. Предположительно, она была запущена из Ирана, жертв нет. Турция готова принимать ответные меры и вести консультации с НАТО, заявила администрация Эрдогана после произошедшего.

14:25. Имя нового верховного лидера Ирана будет объявлено до 8 марта, сообщил посол в Белоруссии Алиреза Санеи.

14:24. Власти Ирана отложили церемонию прощания с погибшим верховным лидером исламской республики Али Хаменеи, сообщает государственное телевидение.

14:16. Армия Израиля заявила об ударах по подземному складу оружия и командному центру «Хезболлы» в Бейруте.

14:06. МАГАТЭ не обнаружило повреждений на объектах с ядерными материалами в Иране. Рисков радиоактивного выброса сейчас нет.

14:04. Около 7 тыс. россиян вывезено из стран Ближнего Востока, сообщил соруководитель комитета РСТ по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.

14:03. Помощник погибшего верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что у Тегерана нет никаких оснований для переговоров с США.

14:01. ЦАХАЛ продолжает проверять информацию об ударе по школе на юге Ирана, нанесенном 28 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦАХАЛа. «На данный момент нет признаков того, что наши ВВС проводили какие-либо действия в том районе в то время»,— утверждает неназванная собеседница агентства.

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Фото: Planet Labs PBC / AP

Фото: Social Media / Reuters

13:49. Число пострадавших в результате иранских атак по территории ОАЭ возросло до 78, сообщает Минобороны.

13:37. Китайская логистическая компания COSCO Shipping Lines остановила бронирование перевозок на контейнеровозах по маршрутам, проходящим через Ближний Восток, сообщает пресс-служба компании.

13:37. На Ближнем Востоке находится около 50 тыс. туристов из России, еще 6-8 тыс. туристов не могут покинуть страны Азии из-за закрытия авиасообщения, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

13:17. Иранский Совет экспертов определил кандидатов на должность верховного лидера страны, сообщил член совета Ахмад Хатами. «Мы близки к выбору нового лидера революции»,— сказал Ахмад Хатами (цитата по Mehr). По его словам, новый аятолла будет избран «при первой же возможности».

13:16. Правительство Ирана объявило о временном запрете на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Эта группа товаров составляет более 60% всех поставок Ирана в Россию, сообщила пресс-служба торгпредства РФ в Тегеране.

12:48. Беспилотник атаковал штаб-квартиру Демократической партии Иранского Курдистана (ДПИК) в Ираке, сообщили источники Reuters в службах безопасности.

12:39. С начала военной операции против Ирана США лишились военной техники почти на $2 млрд, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на отчеты и спутниковые снимки.

12:36. Сроки избрания нового верховного лидера Ирана пока неизвестны, заявил Моджтаба Хосейни, член совета экспертов, занимающегося выборами. По его словам, есть несколько условий, которые нужно согласовать.

12:33. «Моссад» попросил жителей Ирана присылать фотографии и видео происходящего в стране: «В эти дни история нового Ирана пишется на улицах, в кварталах и домах. Ваши отчеты рисуют точную и честную карту краха режима».

12:33. Пять человек погибли в иранской провинции Исфахан в результате утренних ударов США и Израиля. Об этом сообщило Nour News со ссылкой на заместителя начальника службы безопасности и полиции провинции.

12:23. Вооруженные силы Кувейта отражают атаку ракет и беспилотников, сообщил Генштаб кувейтской армии.

12:02. Французские истребители начали перехватывать иранские беспилотники, которые направлялись в ОАЭ, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

11:59. Президент Франции Эмманюэль Макрон 3 марта выступил в прямом эфире телевидения, чтобы рассказать о своем видении войны в Иране и ее последствий для страны. Подробности — в материале «Ъ».

11:56. На востоке Тегерана прогремела серия взрывов после пролета истребителей, сообщили ТАСС очевидцы.

11:56. Авиакомпания Emirates приостановила выполнение всех рейсов в сообщении с Дубаем до 22:59 4 марта из-за закрытия воздушного пространства во всем регионе, сообщил аэропорт Домодедово.

11:47. В Израиле могут находиться до тысячи туристов из России, сообщили ТАСС в Минтуризма.

11:46. Израильский истребитель F-35I («Адир») впервые сбил иранский Як-130 над Тегераном, сообщает ЦАХАЛ.

11:45. Посольство РФ в Тегеране продолжает принимать обращения россиян и оказывать им содействие в выезде с территории Ирана.

11:33. Red Wings поможет доставить домой россиян, которые не смогли вылететь из Омана после начала военных действий, сообщили «Ъ» в пресс-службе авиакомпании. Полеты совершат отечественные лайнеры Ту-214.

11:31. Сирены воздушной тревоги звучат в Кувейте, сообщает телеканал Al Jazeera.

11:27. США потратили $779 млн за первые сутки боевых действий против Ирана, подсчитало турецкое агентство Anadolu. Это примерно 0,1% всего своего военного бюджета на 2026 год.

11:25. Иран не доверяет США и не собирается больше вести с Вашингтоном никаких переговоров, заявил советник верховного лидера.

11:25. Израильские ВВС начали наносить серию масштабных ударов по целям в Тегеране, сообщает ЦАХАЛ.

10:45. Cильный взрыв произошел в восточной части Тегерана, сообщает агентство ISNA.

10:42. ЦАХАЛ ударил по десяткам командных центров, подразделениям и центрам внутренней безопасности Ирана, указано в пресс-релизе армии. По версии израильской стороны, эти объекты использовались властями Ирана «для поддержания контроля над территорией страны, а также для отслеживания общей обстановки».

10:41. Жертв и пострадавших среди россиян в Израиле нет, заявил посол РФ в стране.

10:39. Жилое здание в ливанском городе Баальбек подверглось удару, заявило управление гражданской обороны долины Бекаа. По информации ведомства, погибли шесть человек, еще 15 пострадали.

10:39. С начала атак США и Израиля в Иране погибли как минимум 1097 мирных жителей, включая 181 ребенка в возрасте до десяти лет, сообщает иранская правозащитная организация HRANA.

10:29. Американский эсминец, который заправлялся от танкера в Индийском океане, был поражен ракетами Qadr 380 и Talaiyeh, сообщило агентство IRIB.

9:53. Из Азербайджана в Москву прибыл самолет Ил-76 МЧС. Он доставил в страну 117 россиян, покинувших Иран. В числе пассажиров было 54 ребенка.

9:45. Любой новый лидер Ирана станет «безоговорочной целью для ликвидации», заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

9:43. Авиация Израиля нанесла удар по объекту «Хезболлы» в районе Харет-Хорейк на юге Бейрута, сообщила служба гражданской обороны.

9:38. Во время удара беспилотников по зданию посольства США в Саудовской Аравии 3 марта был поврежден офис ЦРУ в Эр-Рияде, утверждают источники The Washington Post, Reuters и CNN.

9:38. Службы безопасности Катара задержали две ячейки из десяти человек, которых подозревают в связях с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщает катарское госагентство QNA.

9:28. Церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи начнется вечером 4 марта и продлится три дня, сообщает агентство ISNA.

9:24. Иран остается без доступа к интернету более 84 часов. Об этом свидетельствуют данные международной службы мониторинга интернета NetBlocks.

9:23. Трамп и Нетаньяху 23 февраля провели телефонный разговор, во время которого приняли окончательное решение о начале войны с Ираном, пишет Axios со ссылкой на источники.

9:23. Президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив. Он также объявил о предоставлении страхования для торговых морских перевозок через Персидский залив.

9:22. Иран запустил в сторону Катара две баллистические ракеты. Одна из них ударила по военной базе Аль-Удейд, где базируются американские военнослужащие.

9:21. ЦРУ США вооружает курдские силы, чтобы спровоцировать народное восстание в Иране, пишет CNN со ссылкой на источники.

9:21. В операции против Ирана участвуют более 50 тыс. американских военнослужащих, а также задействованы 200 истребителей, два авианосца и бомбардировщики. Об этом сообщает глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Брэд Купер.

9:20. Иран ввел запрет на любое передвижение через Ормузский пролив. Речь идет в том числе о нефтяных танкерах и коммерческих судах.

Чем известен Моджтаба Хаменеи

9:20. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение в том, что военная операция США и Израиля против Ирана приведет к смене политического режима внутри страны. Необходимо сформировать стратегию будущего Ирана и всего региона, в котором будет признано право Израиля на существование и безопасность, отметил он.

9:19. За два дня страны Персидского залива покинули около 3,9 тыс. российских туристов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР). По оценке ассоциации, всего вернуться в Россию смогли менее 10% туристов, находящихся в регионе в турах.

9:19. Ассамблея экспертов совместно с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) избрала сына Али Хаменеи Моджтабу новым верховным лидером Ирана, сообщает телеканал Iran International.

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Фото: Leo Correa / AP

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Фото: Socia Media / Reuters

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Фото: Leo Correa / AP

Фото: Reuters / Rami Shlush

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Фото: Leo Correa / AP

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Leo Correa / AP

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Фото: Hassan Ammar / AP

Фото: Reuters

Фото: Toby Melville / Reuters

Фото: ISNA / AP

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Фото: Vahid Salemi / AP

Фото: Oded Balilty / AP

Фото: Johannes Christo / Reuters

Фото: Hadi Mizban / AP

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Фото: Mukhtar Khan / AP

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Фото: Hiro Komae / AP

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Фото: Itay Cohen / Reuters

Фото: Muhammad Farooq / AP

Фото: Mukhtar Khan / AP

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

