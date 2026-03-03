Иран обратился к комитету Красного Креста для защиты граждан от ударов США

Иран призвал Международный комитет Красного Креста (МККК) принять меры для защиты гражданского населения из-за военной операции США и Израиля. Об этом говорится в письме постоянного представителя Ирана при ООН Али Бахрейни, адресованном президенту организации Мирьяне Сполярич.

«В свете мандата МККК по содействию и обеспечению соблюдения международного гуманитарного права мы призываем Ваше Превосходительство безоговорочно осудить эти противоправные действия»,— указано в тексте документа, с которым ознакомилось «РИА Новости».

В письме господин Бахрейни подчеркнул, что удары США и Израиля сопровождаются неизбирательными обстрелами больниц, школ и других гражданских объектов, что противоречит Женевским конвенциям 1949 года.