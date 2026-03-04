Emirates сегодня не будет выполнять рейсы из Дубая

Авиакомпания Emirates приостановила выполнение рейсов в сообщении с Дубаем до 22:59 мск 4 марта. Решение принято из-за закрытия воздушного пространства в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт Домодедово.

В самой компании уточнили, что продолжат выполнять «ограниченное число пассажирских и грузовых рейсов». Приоритет при посадке отдают пассажирам с более ранними бронированиями.

На сегодня также отменены два рейса авиакомпании Flydubai из Дубая в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло Пулково. На среду в Петербург запланирован один рейс Emirates из Дубая. Он должен приземлиться в аэропорту в 21:10 мск.

США и Израиль 28 февраля начали операцию в Иране. В ответ Иран наносит удары по Израилю и американским военным базам в странах Ближнего Востока. Государства региона закрыли воздушное пространство. По оценке Ассоциации туроператоров, со 2 марта страны Персидского залива покинули около 3,9 тыс. российских туристов. МИД РФ попросил Иран обеспечить безопасность россиян. Минэкономики рекомендовало приостановить продажи туров в страны Персидского залива.

Подробности — в материале «Ъ» «Война с Ираном расширяет географию».