АТОР: почти четыре тысячи россиян покинули страны Персидского залива за два дня
За два дня страны Персидского залива покинули около 3,9 тыс. российских туристов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР). По оценке ассоциации, всего вернуться в Россию смогли менее 10% туристов, находящихся в регионе в турах.
Как указано в сообщении АТОР, 2 марта из стран Персидского залива вылетели около 1,1 тыс. человек, 3 марта — еще около 2,8 тыс. 3 марта было выполнено шесть рейсов в Россию из ОАЭ, Саудовской Аравии и Омана. В среднем на каждом из авиарейсов находилось 150 пассажиров.
Ассоциация уточнила, что 4 марта российские авиакомпании «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии» выполнят 7 рейсов из ОАЭ в Москву, Краснодар, Екатеринбург и Сочи.