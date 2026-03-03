МИД РФ попросил Иран обеспечить безопасность россиян в республике

Директор департамента госпротокола МИД России Игорь Богдашев обратился к послу Ирана в Москве Казему Джалали с просьбой содействовать обеспечению безопасности российских граждан на территории Исламской Республики.

«К иранской стороне была обращена просьба максимально содействовать обеспечению безопасности граждан Российской Федерации на территории Исламской Республики», — говорится в сообщении ведомства.

В начале встречи российская сторона выразила соболезнования руководству и сотрудникам иранской дипмиссии в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Военную операцию против Ирана США и Израиль начали 28 февраля. МИД России рекомендовал гражданам покинуть страны региона либо переместиться в более безопасные районы. Из Израиля возможен выезд через Египет или Иорданию, из Ирана — через Азербайджан, Туркменистан и Армению. По данным на 2 марта сухопутную границу Ирана с Азербайджаном пересекли 39 россиян. Из Баку в Москву прилетели 32 человека.