Война с Ираном расширяет географию
В ответ на атаку «Хезболлы» Израиль открыл второй фронт
На третий день полномасштабной войны США и Израиля против Ирана последний существенно расширил географию своих ударов. Комбинированные атаки Тегерана в понедельник, 2 марта, поразили энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и Катара и повредили здание дипмиссии США в Кувейте. Ночью проявить солидарность с Ираном попыталась спонсируемая им ливанская группировка «Хезболла», которая впервые с 2024 года нанесла удар по Израилю. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала наступательную операцию в Ливане, главной мишенью которой стало высшее командование «Хезболлы».
В ответ на обстрел северных районов Израиля ЦАХАЛ открыл второй фронт в войне, начав операцию против спонсируемой Ираном группировки «Хезболла», в том числе подверг ракетному удару ее объекты в южной части Бейрута
Фото: Mohamed Azakir / Reuters
Под иранскими ударами
Несмотря на потери и разрушения от воздушных ударов американцев и израильтян, Тегеран не демонстрирует готовности идти на какие-либо уступки. Власти опровергли прозвучавшее накануне заявление президента США Дональда Трампа о том, что иранская сторона якобы запросила переговоры. «Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами,— заявил 2 марта в соцсети X секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.— Выдача желаемого за действительное уже привела к тому, что весь регион был втянут в ненужную войну, и теперь он (Дональд Трамп.— “Ъ”) справедливо обеспокоен увеличением числа американских жертв».
В тот же день командование ЦАХАЛа зафиксировало изменение характера и темпа ответных ударов со стороны Ирана.
2 марта израильские военные сообщили, что после двух дней замешательства и неизбирательной стрельбы по широкому кругу целей на Ближнем Востоке Тегеран перешел к хорошо спланированным атакам.
О расширении масштаба своих атак в тот же день сообщил и Корпус стражей исламской революции (КСИР). Его командование, в частности, выступило с утверждением, что иранским ракетчикам якобы удалось поразить офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Но взрывов в Иерусалиме никто не слышал, и вскоре выяснилось, что информация не соответствует действительности, равно как и прозвучавшее накануне утверждение, что иранцы поразили ракетой американский авианосец Abraham Lincoln.
Тем не менее в целом иранские ракетные удары стали более прицельными. 2 марта иранцами был атакован комплекс зданий посольства США в Кувейте, получивший разрушения. Накануне в этой стране были сбиты три американских истребителя F-15 — правда, они по ошибке попали под огонь кувейтской ПВО; шестеро пилотов катапультировались. 28 февраля от иранского ракетного удара погибли несколько американских военнослужащих из подразделений тыловой поддержки — это были первые потери США с начала операции «Эпическая ярость».
Иранские удары нанесли также ущерб инфраструктуре стран Персидского залива. Саудовский нефтегазовый гигант Aramco был вынужден остановить работу завода в Рас-Тануре после попадания иранских ракет. Катар также сообщил, что обстрелам подверглись объекты его компании QatarEnergy в городе Рас-Лаффан.
Тем не менее Саудовская Аравия предостерегла своих соседей по региону от ответных ударов по Ирану. Источники катарского портала The Middle East Eye (MEE) заявили, что королевство еще в минувшие выходные призвало страны Персидского залива избегать любых шагов, которые могли бы спровоцировать ответные действия со стороны Тегерана или его прокси-сил. Это послание было передано лидерам Бахрейна, Кувейта, Катара и ОАЭ. «Сейчас мы больше всего опасаемся, что любая эскалация будет использована Тегераном как предлог для пробуждения его сети прокси-сил»,— заявил один из собеседников MEE, имея в виду союзные Тегерану вооруженные группировки, действующие в разных частях Ближнего Востока.
«Хезболла» вступает в бой
В ночь на 2 марта один из важнейших союзников Ирана после долгих колебаний решил вступить в войну. Ливанская группировка «Хезболла» впервые с 2024 года выпустила в сторону Израиля несколько ракет и беспилотников, которые упали на открытой местности. После этого ЦАХАЛ объявил о начале операции по уничтожению объектов шиитской группировки. В ту же ночь были устранены не только несколько высших командиров «Хезболлы», но и председатель ее парламентской фракции Мухаммед Раад, погибший в результате точечного удара по его резиденции в Бейруте.
Правительство Ливана оперативно объявило о том, что запрещает «Хезболле» любую военную активность.
«Террористическая организация "Хезболла" заплатит высокую цену за обстрел Израиля, а ее генеральный секретарь Наим Касем, решивший открыть огонь под давлением Ирана, теперь является мишенью,— заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.— Любой, кто последует по пути Хаменеи, вскоре окажется в глубинах ада вместе со всеми убитыми членами оси зла»,— добавил он.
Генштаб ЦАХАЛа проинформировал, что в Ливане, вероятно, нужно готовиться к «нескольким дням боев». Однако в частных разговорах израильские военные говорят о вероятности сухопутной операции, а это потребует больше времени.
«ЦАХАЛ готовился к возможности присоединения "Хезболлы" к боевым действиям,— заявил “Ъ” израильский военный источник.— В зоне ответственности северного командования наши военные силы, дислоцированные вдоль границы, были значительно укреплены в плане как оборонительных, так и наступательных возможностей. Эта подготовка позволила совершить быстрое и эффективное контрнаступление, обеспечив при этом полную оперативную защиту при всех сценариях».
Операция против Ирана затягивается
На третий день своей операции США и Израиль продолжали наносить удары по западной и центральной частям Ирана, где находится значительное число военных объектов.
ЦАХАЛ сосредоточился на уничтожении военных объектов и ведомственных зданий Ирана. Как заявила 2 марта армейская пресс-служба, первая волна ударов в рамках начавшейся 28 февраля операции «Львиный рык» привела к устранению не только высокопоставленных политических деятелей, но и сотрудников Министерства разведки Ирана. «Министерство разведки служит центральным инструментом иранского террористического режима,— заявили в ЦАХАЛе.— Сотрудники министерства предоставляли разведданные, которые позволяли жестоко подавлять протесты на протяжении многих лет. Ликвидация высшего руководства министерства нанесла значительный удар по способности режима совершать теракты и преследовать противников режима внутри Ирана».
Между тем американо-израильская операция против Ирана, судя по всему, затягивается.
Это не скрывает и Дональд Трамп, постоянно меняющий прогнозы относительно ее сроков. Теперь, по его словам, война может продлиться от четырех до пяти недель. «У нас огромное количество боеприпасов. Знаете, у нас есть боеприпасы, хранящиеся по всему миру, в разных странах»,— сказал он.
В ходе ударов по Ирану американская сторона задействовала свыше 20 видов оружия, сообщило в ночь на 2 марта Центральное командование ВС США. Этот перечень включает в себя бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit, истребители F-22 и F-35, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, а также дроны MQ-9 Reaper. «Операция "Эпическая ярость" предполагает крупнейшую за последние десятилетия региональную концентрацию огневой мощи американских вооруженных сил»,— заявили в Пентагоне. В ведомстве добавили, что в боевых действиях используются и секретные «особые возможности».
Американские военные чиновники выражают скепсис относительно того, что имеющихся в регионе боеприпасов хватит на затяжную военную кампанию. Только на нейтрализацию одной баллистической ракеты, выпущенной с иранской территории, необходимо две или три ракеты-перехватчика, указывают они. И такая ситуация в случае затяжной кампании неизбежно приведет к истощению американских ресурсов, говорят армейские эксперты.