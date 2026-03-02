Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Война с Ираном расширяет географию

В ответ на атаку «Хезболлы» Израиль открыл второй фронт

На третий день полномасштабной войны США и Израиля против Ирана последний существенно расширил географию своих ударов. Комбинированные атаки Тегерана в понедельник, 2 марта, поразили энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и Катара и повредили здание дипмиссии США в Кувейте. Ночью проявить солидарность с Ираном попыталась спонсируемая им ливанская группировка «Хезболла», которая впервые с 2024 года нанесла удар по Израилю. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала наступательную операцию в Ливане, главной мишенью которой стало высшее командование «Хезболлы».

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Под иранскими ударами

Несмотря на потери и разрушения от воздушных ударов американцев и израильтян, Тегеран не демонстрирует готовности идти на какие-либо уступки. Власти опровергли прозвучавшее накануне заявление президента США Дональда Трампа о том, что иранская сторона якобы запросила переговоры. «Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами,— заявил 2 марта в соцсети X секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.— Выдача желаемого за действительное уже привела к тому, что весь регион был втянут в ненужную войну, и теперь он (Дональд Трамп.— “Ъ”) справедливо обеспокоен увеличением числа американских жертв».

В тот же день командование ЦАХАЛа зафиксировало изменение характера и темпа ответных ударов со стороны Ирана.

2 марта израильские военные сообщили, что после двух дней замешательства и неизбирательной стрельбы по широкому кругу целей на Ближнем Востоке Тегеран перешел к хорошо спланированным атакам.

О расширении масштаба своих атак в тот же день сообщил и Корпус стражей исламской революции (КСИР). Его командование, в частности, выступило с утверждением, что иранским ракетчикам якобы удалось поразить офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Но взрывов в Иерусалиме никто не слышал, и вскоре выяснилось, что информация не соответствует действительности, равно как и прозвучавшее накануне утверждение, что иранцы поразили ракетой американский авианосец Abraham Lincoln.

Тем не менее в целом иранские ракетные удары стали более прицельными. 2 марта иранцами был атакован комплекс зданий посольства США в Кувейте, получивший разрушения. Накануне в этой стране были сбиты три американских истребителя F-15 — правда, они по ошибке попали под огонь кувейтской ПВО; шестеро пилотов катапультировались. 28 февраля от иранского ракетного удара погибли несколько американских военнослужащих из подразделений тыловой поддержки — это были первые потери США с начала операции «Эпическая ярость».

Иранские удары нанесли также ущерб инфраструктуре стран Персидского залива. Саудовский нефтегазовый гигант Aramco был вынужден остановить работу завода в Рас-Тануре после попадания иранских ракет. Катар также сообщил, что обстрелам подверглись объекты его компании QatarEnergy в городе Рас-Лаффан.

Тем не менее Саудовская Аравия предостерегла своих соседей по региону от ответных ударов по Ирану. Источники катарского портала The Middle East Eye (MEE) заявили, что королевство еще в минувшие выходные призвало страны Персидского залива избегать любых шагов, которые могли бы спровоцировать ответные действия со стороны Тегерана или его прокси-сил. Это послание было передано лидерам Бахрейна, Кувейта, Катара и ОАЭ. «Сейчас мы больше всего опасаемся, что любая эскалация будет использована Тегераном как предлог для пробуждения его сети прокси-сил»,— заявил один из собеседников MEE, имея в виду союзные Тегерану вооруженные группировки, действующие в разных частях Ближнего Востока.

«Хезболла» вступает в бой

В ночь на 2 марта один из важнейших союзников Ирана после долгих колебаний решил вступить в войну. Ливанская группировка «Хезболла» впервые с 2024 года выпустила в сторону Израиля несколько ракет и беспилотников, которые упали на открытой местности. После этого ЦАХАЛ объявил о начале операции по уничтожению объектов шиитской группировки. В ту же ночь были устранены не только несколько высших командиров «Хезболлы», но и председатель ее парламентской фракции Мухаммед Раад, погибший в результате точечного удара по его резиденции в Бейруте.

Правительство Ливана оперативно объявило о том, что запрещает «Хезболле» любую военную активность.

«Террористическая организация "Хезболла" заплатит высокую цену за обстрел Израиля, а ее генеральный секретарь Наим Касем, решивший открыть огонь под давлением Ирана, теперь является мишенью,— заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.— Любой, кто последует по пути Хаменеи, вскоре окажется в глубинах ада вместе со всеми убитыми членами оси зла»,— добавил он.

Генштаб ЦАХАЛа проинформировал, что в Ливане, вероятно, нужно готовиться к «нескольким дням боев». Однако в частных разговорах израильские военные говорят о вероятности сухопутной операции, а это потребует больше времени.

«ЦАХАЛ готовился к возможности присоединения "Хезболлы" к боевым действиям,— заявил “Ъ” израильский военный источник.— В зоне ответственности северного командования наши военные силы, дислоцированные вдоль границы, были значительно укреплены в плане как оборонительных, так и наступательных возможностей. Эта подготовка позволила совершить быстрое и эффективное контрнаступление, обеспечив при этом полную оперативную защиту при всех сценариях».

На третий день своей операции США и Израиль продолжали наносить удары по западной и центральной частям Ирана, где находится значительное число военных объектов.

ЦАХАЛ сосредоточился на уничтожении военных объектов и ведомственных зданий Ирана. Как заявила 2 марта армейская пресс-служба, первая волна ударов в рамках начавшейся 28 февраля операции «Львиный рык» привела к устранению не только высокопоставленных политических деятелей, но и сотрудников Министерства разведки Ирана. «Министерство разведки служит центральным инструментом иранского террористического режима,— заявили в ЦАХАЛе.— Сотрудники министерства предоставляли разведданные, которые позволяли жестоко подавлять протесты на протяжении многих лет. Ликвидация высшего руководства министерства нанесла значительный удар по способности режима совершать теракты и преследовать противников режима внутри Ирана».

Между тем американо-израильская операция против Ирана, судя по всему, затягивается.

Это не скрывает и Дональд Трамп, постоянно меняющий прогнозы относительно ее сроков. Теперь, по его словам, война может продлиться от четырех до пяти недель. «У нас огромное количество боеприпасов. Знаете, у нас есть боеприпасы, хранящиеся по всему миру, в разных странах»,— сказал он.

В ходе ударов по Ирану американская сторона задействовала свыше 20 видов оружия, сообщило в ночь на 2 марта Центральное командование ВС США. Этот перечень включает в себя бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit, истребители F-22 и F-35, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, а также дроны MQ-9 Reaper. «Операция "Эпическая ярость" предполагает крупнейшую за последние десятилетия региональную концентрацию огневой мощи американских вооруженных сил»,— заявили в Пентагоне. В ведомстве добавили, что в боевых действиях используются и секретные «особые возможности».

Американские военные чиновники выражают скепсис относительно того, что имеющихся в регионе боеприпасов хватит на затяжную военную кампанию. Только на нейтрализацию одной баллистической ракеты, выпущенной с иранской территории, необходимо две или три ракеты-перехватчика, указывают они. И такая ситуация в случае затяжной кампании неизбежно приведет к истощению американских ресурсов, говорят армейские эксперты.

Нил Кербелов

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Vahid Salemi / AP

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Фото: Johannes Christo / Reuters

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Фото: Hadi Mizban / AP

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Mukhtar Khan / AP

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Фото: Hiro Komae / AP

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Фото: Itay Cohen / Reuters

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Фото: Muhammad Farooq / AP

Фото: Mukhtar Khan / AP

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

