Война с Ираном расширяет географию

На третий день полномасштабной войны США и Израиля против Ирана последний существенно расширил географию своих ударов. Комбинированные атаки Тегерана в понедельник, 2 марта, поразили энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и Катара и повредили здание дипмиссии США в Кувейте. Ночью проявить солидарность с Ираном попыталась спонсируемая им ливанская группировка «Хезболла», которая впервые с 2024 года нанесла удар по Израилю. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала наступательную операцию в Ливане, главной мишенью которой стало высшее командование «Хезболлы».

В ответ на обстрел северных районов Израиля ЦАХАЛ открыл второй фронт в войне, начав операцию против спонсируемой Ираном группировки «Хезболла», в том числе подверг ракетному удару ее объекты в южной части Бейрута

Под иранскими ударами

Несмотря на потери и разрушения от воздушных ударов американцев и израильтян, Тегеран не демонстрирует готовности идти на какие-либо уступки. Власти опровергли прозвучавшее накануне заявление президента США Дональда Трампа о том, что иранская сторона якобы запросила переговоры. «Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами,— заявил 2 марта в соцсети X секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.— Выдача желаемого за действительное уже привела к тому, что весь регион был втянут в ненужную войну, и теперь он (Дональд Трамп.— “Ъ”) справедливо обеспокоен увеличением числа американских жертв».

В тот же день командование ЦАХАЛа зафиксировало изменение характера и темпа ответных ударов со стороны Ирана.

2 марта израильские военные сообщили, что после двух дней замешательства и неизбирательной стрельбы по широкому кругу целей на Ближнем Востоке Тегеран перешел к хорошо спланированным атакам.

О расширении масштаба своих атак в тот же день сообщил и Корпус стражей исламской революции (КСИР). Его командование, в частности, выступило с утверждением, что иранским ракетчикам якобы удалось поразить офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Но взрывов в Иерусалиме никто не слышал, и вскоре выяснилось, что информация не соответствует действительности, равно как и прозвучавшее накануне утверждение, что иранцы поразили ракетой американский авианосец Abraham Lincoln.

Тем не менее в целом иранские ракетные удары стали более прицельными. 2 марта иранцами был атакован комплекс зданий посольства США в Кувейте, получивший разрушения. Накануне в этой стране были сбиты три американских истребителя F-15 — правда, они по ошибке попали под огонь кувейтской ПВО; шестеро пилотов катапультировались. 28 февраля от иранского ракетного удара погибли несколько американских военнослужащих из подразделений тыловой поддержки — это были первые потери США с начала операции «Эпическая ярость».

Иранские удары нанесли также ущерб инфраструктуре стран Персидского залива. Саудовский нефтегазовый гигант Aramco был вынужден остановить работу завода в Рас-Тануре после попадания иранских ракет. Катар также сообщил, что обстрелам подверглись объекты его компании QatarEnergy в городе Рас-Лаффан.

Тем не менее Саудовская Аравия предостерегла своих соседей по региону от ответных ударов по Ирану. Источники катарского портала The Middle East Eye (MEE) заявили, что королевство еще в минувшие выходные призвало страны Персидского залива избегать любых шагов, которые могли бы спровоцировать ответные действия со стороны Тегерана или его прокси-сил. Это послание было передано лидерам Бахрейна, Кувейта, Катара и ОАЭ. «Сейчас мы больше всего опасаемся, что любая эскалация будет использована Тегераном как предлог для пробуждения его сети прокси-сил»,— заявил один из собеседников MEE, имея в виду союзные Тегерану вооруженные группировки, действующие в разных частях Ближнего Востока.