В Аксайском районе реализуют второй проект КРТ до 2032 года

В Аксайском районе реализуют второй проект по комплексному развитию территории (КРТ), который будет включать строительство 11 жилых зданий и объектов социальной инфраструктуры на площади более 51 га. Соответствующий договор заключен между правительством Ростовской области с ООО СЗ «ПромстройРостов». Об этом сообщили «Ведомости. Юг» со ссылкой на данные министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергея Куца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», инвестор намерен построить 11 многоквартирных жилых домов от 8 до 18 этажей с подземными парковками в Большелогском сельском поселении.

За счет собственных средств ООО СЗ «ПромстройРостов» построит два детских сада, каждый из которых сможет принять до 300 воспитанников. Также планируется строительство школы на 1,3 тыс. мест, оснащенной бассейном, поликлиники, здания полиции и других социальных объектов. Помимо этого, будут созданы скверы, парки и бульвары.

Завершить проект планируется до 2032 года.

Первый договор по КРТ Аксайского района был заключен летом 2025 года. Совокупно по двум контрактам в муниципалитете планируют построить более 1 млн кв. м. жилья.

Наталья Белоштейн