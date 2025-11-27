В Аксайском районе по проекту КРТ планируют построить жилой квартал

В Аксайском районе планируют реализовать проект по комплексному развитию территории (КРТ), который будет включать строительство жилых зданий и объектов социальной инфраструктуры. Такое решение было принято комиссией по градостроительству под руководством заместителя губернатора Владимира Ревенко. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инициатором проекта выступает ООО «ПромстройРостов». Им предусмотрено строительство 11 многоквартирных жилых домов от 8 до 18 этажей с подземными парковками в Большелогском сельском поселении.

Инвестор, используя свои средства, намерен возвести два детских сада, каждый из которых сможет принять до 300 воспитанников. Также планируется строительство школы на 1,3 тыс. мест, оснащенной бассейном, поликлиники, здания полиции и других социальных объектов. Помимо этого, будут созданы скверы, парки и бульвары.

Комиссия дала согласие на заключение договора о комплексном развитии территории при условии, что будут внесены изменения, предложенные на заседании градсовета.

Наталья Белоштейн