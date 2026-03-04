Израиль ударил по командным пунктам и центрам внутренней безопасности Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по десяткам командных центров, подразделениям и центрам внутренней безопасности Ирана, указано в пресс-релизе армии. По версии израильской стороны, эти объекты использовались властями Ирана «для поддержания контроля над территорией страны, а также для отслеживания общей обстановки».

Помимо этого ЦАХАЛ ударил по Управлению материально-технического обеспечения и снабжения сухопутных войск Ирана, а также по ракетным пусковым установкам и другим целям. Согласно пресс-релизу, ЦАХАЛ сбросил десятки боеприпасов на иранские командные центры. Израильская армия также нанесла удары по Управлению снабжения и логистики сухопутных войск. «ЦАХАЛ продолжит ослаблять инфраструктуру иранского террористического режима»,— отметили в израильской армии.

США и Израиль 28 февраля начали операцию в Иране. В ответ Иран наносит удары по Израилю и американским военным базам в странах Ближнего Востока. Тегеран считает, что Вашингтон и Иерусалим скоро будут вынуждены прекратить боевые действия. Президент США Дональд Трамп заявил, что США располагают «практически неограниченным» запасом боеприпасов, чтобы вести войну с Ираном «вечно». По его словам, Иран уже потерял флот и авиацию.

Подробности — в материале «Ъ» «Война с Ираном расширяет географию».