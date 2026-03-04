Минобороны Ирана: США и Израиль скоро будут вынуждены прекратить боевые действия

Представитель Минобороны Ирана генерал Реза Талайиник заявил, что США и Израиль будут вынуждены завершить свою военную операцию, так как не ожидали такого мощного ответа.

«Военный потенциал Исламской Республики Иран находится на таком уровне, что враг в ближайшие дни будет вынужден прекратить войну из-за того, что оказался в тупике»,— сказал представитель ведомства (цитата по Fars).

Президент США Дональд Трамп заявлял, что американо-израильская операция, начатая 28 февраля, близка к достижению своих целей. Изначально он прогнозировал, что военная кампания продлится около месяца, но отмечал, что военные силы действуют с опережением графика.