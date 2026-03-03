Трамп заявил о потере Ираном флота и авиации

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после американских авиаударов Иран лишился военно-морских и военно-воздушных сил, а также систем радиолокационного обнаружения.

«У них нет флота, он уничтожен. У них нет военно-воздушных сил, они уничтожены. У них нет средств воздушного обнаружения, они выведены из строя. Их радары выведены из строя, практически все уничтожено»,— сказал господин Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

Дональд Трамп также заявлял, что «слишком поздно» вести переговоры с Тегераном. The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американских чиновников, что господин Трамп не исключает поддержку иранских оппозиционных сил, готовых к вооруженной борьбе с действующей властью.

Операцию против Ирана США и Израиль начали 28 февраля. В ходе ударов погиб верховный лидер Али Хаменеи. Тегеран отвечает ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке. До избрания преемника страну временно возглавляет совет с участием президента Масуда Пезешкиана и главы судебной власти Голям Хоссейна Мохсени-Эджеи. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что действия не направлены на смену режима. Однако Дональд Трамп, рассуждая о перспективах власти в Иране, назвал «идеальным сценарием» пример Венесуэлы.

