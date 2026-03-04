В Ростове разработают проекты строительства семи дорог в 2026 году

В 2026 году в Ростове-на-Дону разработают проекты строительства и реконструкции семи дорог. Об этом сообщил «Домосторойдон.ру» со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.

К концу 2026 года городские власти рассчитывают получить положительные заключения государственной экспертизы по проекту строительства соединительного участка между улицами Доватора и Зоологической, который станет дублером Змиевского проезда.

Также планируется строительство транспортной развязки на въезде в старый аэропорт со стороны пр-та Шолохова и нового путепровода через железнодорожные пути, соединяющего улицы Таганрогскую и Доватора.

В тот же период будут разработаны проекты реконструкции дорог по улицам Доватора (от пр-та Маршала Жукова до Западной хорды), Оганова и Орбитальной (от балки Темерник до ул. Добровольского с последующим выходом на ул. Космическую) и дороги от пр-та Вересаева и ул. Берберовской до въезда в старый аэропорт по пр-ту Шолохова.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2026 году в донской столице в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт 36 улиц общей протяженностью 35,1 км на площади почти 500 тыс. кв. м.

Наталья Белоштейн