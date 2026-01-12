В Ростове 36 улиц отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В Ростове-на-Дону в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт 36 улиц общей протяженностью 35,1 км на площади почти 500 тыс. кв. м. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Новый год — это время планов и постановки новых целей. В дорожной отрасли мы с каждым годом наращиваем темпы работ, и здесь неоценимым подспорьем для нас являются национальные проекты»,— заявил чиновник.

Помимо этого, в 2026 году планируется завершить реконструкцию автомобильной дороги по ул. Вавилова.

Валентина Любашенко