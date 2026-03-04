Самолет МЧС доставил из Азербайджана 117 россиян

Из Азербайджана в Москву прибыл самолет Ил-76 МЧС. Он доставил в страну 117 россиян, покинувших Иран. В числе пассажиров было 54 ребенка.

2 марта в подмосковном аэропорту Жуковский приземлился борт МЧС, на котором в Россию из Египта прибыли 84 человека, в том числе 38 детей. Среди пассажиров — дипломаты и члены их семей, которые эвакуировались из Израиля.

США и Израиль 28 февраля начали операцию в Иране. В ответ Иран наносит удары по Израилю и американским военным базам в странах Ближнего Востока. МИД РФ попросил Иран обеспечить безопасность россиян в республике. Минэкономики рекомендовало приостановить продажи туров в страны Персидского залива.

Подробности — в материале «Ъ» «Война с Ираном расширяет географию».