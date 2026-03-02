Спецборт МЧС доставил из Египта в Россию 84 человека

В подмосковном аэропорту Жуковский приземлился самолет Ил-76 МЧС с вывезенными из Египта россиянами. На борту находилось 84 человека, в том числе 38 детей. Среди пассажиров — дипломатические работники и члены их семей, прибывшие в Шарм-эль-Шейх через наземные пункты пропуска с территории Израиля.

Воздушное пространство Израиля закрыли в конце прошлой недели из-за эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Посольство РФ в Израиле призывало россиян эвакуироваться через наземные переходы в Иорданию и Египет.

Подробности — в материале «Ъ» «Ирану объявлена война с режимом».