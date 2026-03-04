Венесуэльская PDVSA заключила контракты с нефтетрейдерами из США

Венесуэльская нефтегазовая госкомпания PDVSA подписала контракты на поставку нефти в США, сообщила ее пресс-служба. В организации не раскрыли имена контрагентов, но заявили, что контракты призваны помочь стабилизировать мировой нефтяной рынок. PDVSA также вновь призвала к снятию санкций США против Венесуэлы.

В середине декабря 2025 года президент США Дональд Трамп приказал ввести «полную и тотальную блокаду» всех нефтяных танкеров, подвергнутых санкциям, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Из-за этого китайские нефтеперерабатывающие заводы, основные потребители нефти из Венесуэлы, потребовали от PDVSA более существенных скидок и изменений в спотовых контрактах, писал Reuters. В начале января 2026-го США нанесли массированные удары по столице Венесуэлы Каракасу, а также вывезли венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жену из страны. Из-за этого экспорт нефти из Венесуэлы приостанавливали.

Подробности — в материале «Ъ» «Венесуэльская нефть получила американскую прописку».