Покупатели венесуэльской нефти потребовали значительных скидок

Китайские нефтеперерабатывающие заводы, основные потребители нефти из Венесуэлы, потребовали от государственной компании PDVSA более существенных скидок и изменений в спотовых контрактах. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, глубина скидок на нефть марки Merey достигла $21 за баррель.

Скидка выросла в основном потому, что судовладельцы закладывают в цену дополнительные риски — из-за американских военных в регионе суда могут задерживать, перехватывать или отправлять в обход. Более того, клиенты обратились к PDVSA с просьбой отменить предоплату по сделкам, а также предусмотреть компенсацию за задержки в доставке. Кроме того, венесуэльская госкомпания «может столкнуться с волной запросов на возврат грузов». Вице-президент и министр нефти Венесуэлы Делси Родригес при этом заявила, что «действия США не прервут деятельность PDVSA».

На Китай приходится от 55% до 90% ежемесячного экспорта нефти из Венесуэлы. В ноябре страна экспортировала 952 тыс. баррелей нефти в сутки, из которых 778 тыс. отправлялось в Китай. Опрошенные Reuters отраслевые аналитики сообщают, что даже при условии, если поставки нефти из Венесуэлы полностью прекратятся в настоящее время, Китай ощутит дефицит сырья лишь в феврале 2026 года. У берегов Венесуэлы отправки сейчас ожидают танкеры, на которые загружено 11 млн баррелей нефти.

Сегодня президент США Дональд Трамп приказал ввести «полную и тотальную блокаду» всех нефтяных танкеров, подвергнутых санкциям, которые входят в Венесуэлу и выходят из нее.

Влад Никифоров