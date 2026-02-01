Венесуэльская нефть получила американскую прописку

Вашингтон продолжает «обживать» Венесуэлу. В субботу в Каракас прибыла временный поверенный в делах США Лаура Догу, чтобы восстановить работу американского посольства спустя семь лет после его закрытия. За день до этого в США и Венесуэле приняли знаковые решения для нефтяной отрасли страны. В результате западные компании получили доступ на венесуэльский рынок, тогда как российским, китайским и иранским предприятиям путь на него оказался закрыт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Временный поверенный в делах США в Венесуэле Лаура Догу в аэропорту Каракаса

Фото: @usembassyve / X / Reuters Временный поверенный в делах США в Венесуэле Лаура Догу в аэропорту Каракаса

Фото: @usembassyve / X / Reuters

Прибытие временного поверенного в делах США Лауры Догу 31 января в Каракас открыло новую веху в отношениях Венесуэлы и США. Американская дипмиссия в стране была закрыта еще в 2019 году по решению президента Николаса Мадуро в ответ на признание Хуана Гуайдо победителем президентских выборов и отказ Дональда Трампа во время его первого президентского срока подтвердить легитимность Мадуро.

После проведенной 3 января операции США по захвату Мадуро в Вашингтоне заявляли о намерении восстановить дипотношения и заново открыть пустующее здание посольства. Эта миссия ляжет на плечи госпожи Догу, прибывшей в страну 31 января.

«Я только что прибыла в Венесуэлу. Моя команда и я готовы к работе»,— написала дипломат в соцсети X, приложив к посту фотографии со взлетной полосы. В тот же день она провела переговоры с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.

Лаура Догу — один из наиболее опытных американских дипломатов по Латинской Америке: за ее плечами руководство посольствами в Гондурасе и Никарагуа в периоды политической нестабильности. Текущее назначение она совмещает с должностью советника по внешней политике председателя Объединенного комитета начальников штабов США. Помимо дипслужбы у нее есть опыт работы в ФБР, где она занималась вопросами безопасности.

Согласно заявлениям Госдепартамента, госпоже Догу предстоит «сотрудничать с представителями частного и государственного секторов, а также гражданского общества, чтобы продвигать трехэтапный план президента и госсекретаря по Венесуэле». План предполагает стабилизацию внутриполитической и экономической ситуации в стране с последующим политическим транзитом. Нефтяному сектору в этой схеме отводится стратегическая роль.

За день до прилета Догу Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешающую экспорт, продажу, хранение и переработку нефти в Венесуэле при условии, что операции осуществляются зарегистрированными в США юридическими лицами.

Таким образом Вашингтон очертил круг компаний, которым будет позволено работать на венесуэльском рынке, несмотря на санкционный режим. При этом в лицензии прописан запрет на любые операции с венесуэльской нефтяной промышленностью для российских, иранских, китайских, северокорейских и кубинских компаний вне зависимости от того, где именно они ведут деятельность.

Лицензия Минфина США появилась после того, как парламент Венесуэлы принял закон, существенно упрощающий работу иностранных нефтяных компаний. Фактически он отменяет значительную часть решений 2007 года о национализации отрасли, из-за которых крупные американские игроки покинули венесуэльский рынок. Теперь иностранные компании смогут работать без создания СП с государственным концерном PDVSA, решать споры не только в венесуэльских, но и в зарубежных судах и выплачивать заметно меньшие отчисления Каракасу.

Все средства от сделок с венесуэльской нефтью будут поступать на специальные счета в Катаре под контролем США. На них уже зачислено $500 млн, из которых $300 млн находятся в распоряжении Центробанка Венесуэлы.

Предполагается, что деньги пойдут на гуманитарные нужды, выплаты госслужащим и поддержание критической инфраструктуры. В рамках переходного периода Вашингтон рассчитывает реализовать на открытом рынке до 50 млн баррелей венесуэльской нефти на сумму более $5 млрд. Фактически речь идет о перезапуске нефтяного экспорта страны под американским финансовым контролем.

При этом новые правила не только закрывают доступ российским компаниям, но и ставят под угрозу уже существующие активы. Принадлежащая РФ «Росзарубежнефть», имеющая доли в совместных предприятиях с PDVSA, 13 января заявляла, что все активы в стране были приобретены на рыночных условиях и компания намерена и дальше их развивать совместно с венесуэльской стороной, исполняя обязательства «в тесной координации со своими международными партнерами». Позднее посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров выражал уверенность, что российские нефтяные компании продолжат работу в Венесуэле. По данным S&P Global Commodities at Sea, в январе Венесуэла экспортировала около 17,6 млн баррелей нефти, из которых 8,9 млн баррелей поставлены в США.

Вероника Вишнякова, Каракас—Москва