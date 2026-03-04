Глава Минкульта РФ направила телеграмму труппе Коляда-театра

Труппа Коляда-театра в Екатеринбурге получила телеграмму от министра культуры России Ольги Любимовой с соболезнованиями по поводу смерти драматурга и основателя театра Николая Коляды. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале театра.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Ольга Любимова

«Самобытный талант и профессиональная самоотдача Николая Владимировича снискали высокое уважение в профессиональном сообществе и искреннюю любовь зрителей за пределами Екатеринбурга. За время творческого пути он воспитал талантливых драматургов, которые сегодня с гордостью продолжают заложенные им традиции»,— сказано в правительственной телеграмме.

Телеграммы с соболезнованиями Коляда-театру также направили коллектив Московского губернского театра вместе с худруководителем и актером Сергеем Безруковым и директором Ларисой Вильясте, труппа Санкт-Петербургского театра имени А. Миронова и худруководитель Влад Фурман, актриса театра и кино Светлана Пермякова.

Напомним, минкульт Свердловской области заинтересован в продолжении деятельности Коляда-театра, поэтому рассматривает вопрос о формах поддержки.

25 февраля Николая Коляду госпитализировали в реанимацию в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния здоровья. Его состояние оценивалось как тяжелое. Ранним утром 2 марта стало известно о его смерти. Ему было 68 лет. Простятся с драматургом в Коляда-театре 5 марта.

Ирина Пичурина