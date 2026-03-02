Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Казался вечным»

Каким запомнили Николая Коляду современники

В Екатеринбурге 2 марта скончался режиссер, драматург, основатель Коляда-театра Николай Коляда. О жизни и смерти «солнца русской драматургии» — политики и деятели культуры.

Николай Коляда

Николай Коляда

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Николай Коляда

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Денис Паслер,

губернатор Свердловской области:

Денис Паслер

Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Имя Николая Коляды, как и проекты, созданные им, известны далеко за пределами Среднего Урала. Каждый год благодаря театральному фестивалю, созданному Николаем Владимировичем, Екатеринбург погружался в атмосферу настоящего праздника. Человек, которого называют «уральским солнцем современной драматургии», таким и был — находясь в самом сердце театральной жизни, он объединял вокруг себя молодых начинающих драматургов, именитых мастеров, зрителей.

Антон Бутаков

Антон Бутаков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Антон Бутаков,

главный режиссер Центра современной драматургии (ЦСД):

— В шестнадцать лет Коляда приютил меня, и я стал частью его мира — мира, который он создал. И это огромная боль — что его сейчас нет с нами.

Людмила Бабушкина,

председатель законодательного собрания Свердловской области:

Людмила Бабушкина

Людмила Бабушкина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Он прожил насыщенную творческую жизнь, оставив после себя огромное наследие. Он был автором более ста пьес, которые с успехом ставились в театрах нашей страны. Николай Владимирович был не только выдающимся творцом, но и замечательным педагогом, человеком с тонкой душой и беззаветной преданностью театру.

Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Кирилл Серебренников,

режиссер:

— Дядя Коля Коляда снялся в моем фильме «Петровы в гриппе»... Прощай, прекрасный, уникальный, незаменимый!

Илья Марков,

министр культуры Свердловской области:

Илья Марков

Илья Марков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Николай Владимирович — великий самоотверженный труженик театра, истинно народный режиссер. Он был подлинно талантлив — наделен ярким темпераментом и уникальным даром видеть острые театральные сюжеты в окружающей нас повседневной жизни. Он объединял вокруг себя начинающих драматургов и именитых мастеров, притягивал зрителей тем, что умел пересказать вечные сюжеты мировой литературы или народных сказок так, что опять на сцене его театра шли спектакли «в стиле Коляды». Из жизни ушел в высшей степени незаурядный человек, своим творчеством, активной гражданской позицией оказавший заметное влияние на современную драматургию и театральное искусство России. Глубоко скорбим, с горечью осознавая, что потеря невосполнимая.

Валерия Гай Германика

Валерия Гай Германика

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Валерия Гай Германика,

режиссер:

— Умер Николай Коляда. Уходит старая школа. Смена эпохи, стык поколений.

Аркадий Чернецкий,

глава Екатеринбурга с 1992 по 2010 годы, первый вице-спикер заксобрания Свердловской области:

Аркадий Чернецкий

Аркадий Чернецкий

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

— Конечно, это — очень печальное известие. Выражаю соболезнования родным и близким, всем коллегам и почитателям большого таланта Николая Коляды. Николай Владимирович не просто известнейший режиссер, сценарист, писатель, он — Учитель с большой буквы, основатель собственной творческой школы.

Как и многие широко талантливые личности Николай Коляда был человеком непростым, характерным, но честным и искренним. Он один из тех, кто делал ярким и значимым наш город Екатеринбург на культурной, творческой карте страны и мира.

Николай Владимирович оставил большое наследие: книги, спектакли, театр и театральный фестиваль. Хочу верить, что его коллеги и ученики продолжат его дело, а мы — поклонники таланта Николая Коляды — будем вспоминать и ценить творческий почерк Мастера.

Василий Сигарев,

режиссер:

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Умер Николай Владимирович Коляда. Мой второй отец. Драматургический. Он написал мне в Нижний Тагил в конверте письмо от руки и пригласил к себе учиться. Он набирал мои пьесы на компьютере, распечатывал в каком-то немыслимом количестве экземпляров и отправлял почтой во все театры страны. Он выбивал мне разные стипендии, проталкивал везде, где только можно и — протолкнул. Он даже придумал название пьесы «Пластилин», и мне почему-то кажется, что с другим названием судьба у нее сложилась бы иначе.

Он был какой-то по-деревенски верующий, и надеюсь, уже там, где себе и представлял. Так можно, да.

Не поверите, я успел поблагодарить его перед смертью. Недавно мы немного пообщались, а потом я полночи пьяненький слал ему голосовухи, где пытался сказать, как я ему благодарен, но начинал реветь и не мог продолжать и слал короткие, практически с одним ревом. С какой-то попытки получилось. Галочки на них синие.

Петр Стражников,

директор Екатеринбургского театра кукол:

— Николай Владимирович же человек непростой, как любой гений. С любым гением очень сложно. Когда Коляда-театр находился на Ленина, в подвале краеведческого музея, они там долго были, их оттуда выгоняли бандиты, и они устраивали лежачую забастовку прямо на асфальте. Мы тоже помогали и поддерживали их в этот момент, когда они были выброшены из своего дома. Потом они переехали на Тургенева, было обустройство этого дома, он ведь совершенно не театральный, мы красили или вещи таскали.

Я на первом этапе смотрел все его премьеры по его пьесам и по пьесам его учеников, которые он ставил. Они находились тогда за Центральной гостиницей, и было совершенно неожиданное режиссерское решение: окна выходили прямо на тротуар, и в конце спектакля они распахивали окна, а там прохожие ходят. Такое сочетание театральной жизни, искусства, и реальной жизни — это было потрясающе.

Константин Киселев,

депутат Екатеринбургской городской думы:

Константин Киселев

Константин Киселев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Коляда казался вечным. Навсегда. Именно поэтому многие относились к нему и к тому, что он делал, спокойно, ровно, не ценили, не видели значимости, не придавали значения. А зачем? Коляда же вечен. Коляда же всегда с нами. Коляда же рядом. Его знали все. Он был знаком со всеми. И вот случилось... Шок. Потрясение. Не может быть. Ужас. А как без него? И слезы...

Коляда останется в идентичности Екатеринбурга закономерно и неизбежно. Безусловно, Коляда останется в рассказах, воспоминаниях, историях и легендах. Коляда — одновременно простой человек и человек-легенда. Легенды не умирают. Солнце будет светить.

Вадим Дубичев,

первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области:

Вадим Дубичев

Вадим Дубичев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Коляда — легенда уральской идентичности, самый известный театральный деятель Урала на протяжении последних лет тридцати, один из мировых брендов российской культуры. Для нашего поколения, казалось, он был всегда, и будет всегда. Его уход — шок, драма, в которую невозможно верить. Он был нервом нашей культуры, эталоном достижений, мерой успеха других.

Фотогалерея

Путь «солнца русской драматургии»

Предыдущая фотография
Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской области (Казахская ССР)

Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской области (Казахская ССР)

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и стал актером в труппе Свердловского академического театра драмы, где поработал много лет

В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и стал актером в труппе Свердловского академического театра драмы, где поработал много лет

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Играл роли Лариосика в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, Малахова в спектакле «Остановите Малахова!» Валерия Аграновского. За последнюю роль был удостоен премии Свердловского Обкома ВЛКСМ

Играл роли Лариосика в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, Малахова в спектакле «Остановите Малахова!» Валерия Аграновского. За последнюю роль был удостоен премии Свердловского Обкома ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Яков Глинский

В 1986 году Николай Коляда (на фото слева) написал первую пьесу «Играем в фанты». Всего им создано более 100 пьес, среди которых «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка», «Персидская сирень», «Американка», «Курица». Многие из его пьес поставлены в театрах по всей России и за границей

В 1986 году Николай Коляда (на фото слева) написал первую пьесу «Играем в фанты». Всего им создано более 100 пьес, среди которых «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка», «Персидская сирень», «Американка», «Курица». Многие из его пьес поставлены в театрах по всей России и за границей

Фото: Дмитрий Сухоросов

В декабре 2001 года Николай Коляда официально зарегистрировал свой театр — некоммерческое партнерство «Коляда-театр». На фото репетиция спектакля «Вишневый сад», 2009 год

В декабре 2001 года Николай Коляда официально зарегистрировал свой театр — некоммерческое партнерство «Коляда-театр». На фото репетиция спектакля «Вишневый сад», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

В июле 1999 года Николай Коляда стал главным редактором журнала «Урал», который находился в глубоком кризисе. Уволился в августе 2010 года, когда журнал уже крепко стоял на ногах

В июле 1999 года Николай Коляда стал главным редактором журнала «Урал», который находился в глубоком кризисе. Уволился в августе 2010 года, когда журнал уже крепко стоял на ногах

Фото: Дмитрий Сухоросов

В 2003 году Николай Коляда впервые провел международный конкурс молодых драматургов «Евразия», который стал традиционным

В 2003 году Николай Коляда впервые провел международный конкурс молодых драматургов «Евразия», который стал традиционным

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Слева направо: драматург Николай Коляда, основатель &quot;Четвертого канала&quot; Игорь Мишин, декан журфака УрГУ Борис Лозовский. 2004 год

Слева направо: драматург Николай Коляда, основатель "Четвертого канала" Игорь Мишин, декан журфака УрГУ Борис Лозовский. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов

Николай Коляда во время пресс-конференции, посвященной открытию Центра современной драматургии (ЦСД). 2010 год

Николай Коляда во время пресс-конференции, посвященной открытию Центра современной драматургии (ЦСД). 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева  /  купить фото

С 1994 года в Екатеринбурге проводится международный фестиваль «Коляда-Plays», в рамках которого показывают спектакли разных театров по пьесам Николая Коляды и его учеников. На фото открытие фестиваля в 2024 году

С 1994 года в Екатеринбурге проводится международный фестиваль «Коляда-Plays», в рамках которого показывают спектакли разных театров по пьесам Николая Коляды и его учеников. На фото открытие фестиваля в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Карабанова

Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии &quot;Коляда-Plays&quot;. Николай Коляда (слева) во время церемонии

Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays". Николай Коляда (слева) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Буров  /  купить фото

Церемония вручения премии &quot;Твердые знаки 2021&quot;, организованной на основе исследования ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot;, в администрации Екатеринбурга. Николай Коляда во время церемонии

Церемония вручения премии "Твердые знаки 2021", организованной на основе исследования ИД "Коммерсантъ-Урал", в администрации Екатеринбурга. Николай Коляда во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Директор Коляда-театра и президент фестиваля &quot;Коляда-Plays&quot; Николай Коляда во время церемонии открытия XV международного театрального фестиваля современной драматургии

Директор Коляда-театра и президент фестиваля "Коляда-Plays" Николай Коляда во время церемонии открытия XV международного театрального фестиваля современной драматургии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Николай Коляда с изданной им книгой, посвященной артистке Галине Умпелевой. 2019 год

Николай Коляда с изданной им книгой, посвященной артистке Галине Умпелевой. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Директор Коляда-театра и президент фестиваля &quot;Коляда-Plays&quot; Николай Коляда во время пресс-конференции. 2022 год

Директор Коляда-театра и президент фестиваля "Коляда-Plays" Николай Коляда во время пресс-конференции. 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Артисты Русского драматического театра имени Погодина (Петропавловск, Казахстан) и Николай Коляда (справа) на фестивале «Коляда-Plays». 2019 год

Артисты Русского драматического театра имени Погодина (Петропавловск, Казахстан) и Николай Коляда (справа) на фестивале «Коляда-Plays». 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Показ спектакля &quot;Баба Шанель&quot; на сцене театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер спектакля Николай Коляда после показа спектакля

Показ спектакля "Баба Шанель" на сцене театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер спектакля Николай Коляда после показа спектакля

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Николай Коляда во время открытия фестиваля

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Николай Коляда во время открытия фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Министр культуры Свердловской области Павел Креков (слева) и драматург Николай Коляда (справа) на церемонии открытия нового здания Коляда-театра в 2014 году

Министр культуры Свердловской области Павел Креков (слева) и драматург Николай Коляда (справа) на церемонии открытия нового здания Коляда-театра в 2014 году

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Драматург Николай Коляда во время пресс-конференции по поводу фальшивых афиш с изображением Владимира Путина в 2012 году

Драматург Николай Коляда во время пресс-конференции по поводу фальшивых афиш с изображением Владимира Путина в 2012 году

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Слева направо: актриса Тамара Зимина, художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда, актер, лидер группы &quot;Курара&quot; Олег Ягодин и актер Сергей Федоров во время пресс-конференции посвященной гастролям Коляда-театра в Москве, в театральном центре &quot;На Страстном&quot;. 2023 год

Слева направо: актриса Тамара Зимина, художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда, актер, лидер группы "Курара" Олег Ягодин и актер Сергей Федоров во время пресс-конференции посвященной гастролям Коляда-театра в Москве, в театральном центре "На Страстном". 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

Портрет Николая Коляды в окне Коляда-театра

Портрет Николая Коляды в окне Коляда-театра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Следующая фотография
1 / 22

Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской области (Казахская ССР)

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и стал актером в труппе Свердловского академического театра драмы, где поработал много лет

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Играл роли Лариосика в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, Малахова в спектакле «Остановите Малахова!» Валерия Аграновского. За последнюю роль был удостоен премии Свердловского Обкома ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Яков Глинский

В 1986 году Николай Коляда (на фото слева) написал первую пьесу «Играем в фанты». Всего им создано более 100 пьес, среди которых «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка», «Персидская сирень», «Американка», «Курица». Многие из его пьес поставлены в театрах по всей России и за границей

Фото: Дмитрий Сухоросов

В декабре 2001 года Николай Коляда официально зарегистрировал свой театр — некоммерческое партнерство «Коляда-театр». На фото репетиция спектакля «Вишневый сад», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

В июле 1999 года Николай Коляда стал главным редактором журнала «Урал», который находился в глубоком кризисе. Уволился в августе 2010 года, когда журнал уже крепко стоял на ногах

Фото: Дмитрий Сухоросов

В 2003 году Николай Коляда впервые провел международный конкурс молодых драматургов «Евразия», который стал традиционным

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Слева направо: драматург Николай Коляда, основатель "Четвертого канала" Игорь Мишин, декан журфака УрГУ Борис Лозовский. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов

Николай Коляда во время пресс-конференции, посвященной открытию Центра современной драматургии (ЦСД). 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева  /  купить фото

С 1994 года в Екатеринбурге проводится международный фестиваль «Коляда-Plays», в рамках которого показывают спектакли разных театров по пьесам Николая Коляды и его учеников. На фото открытие фестиваля в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Карабанова

Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays". Николай Коляда (слева) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Буров  /  купить фото

Церемония вручения премии "Твердые знаки 2021", организованной на основе исследования ИД "Коммерсантъ-Урал", в администрации Екатеринбурга. Николай Коляда во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Директор Коляда-театра и президент фестиваля "Коляда-Plays" Николай Коляда во время церемонии открытия XV международного театрального фестиваля современной драматургии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Николай Коляда с изданной им книгой, посвященной артистке Галине Умпелевой. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Директор Коляда-театра и президент фестиваля "Коляда-Plays" Николай Коляда во время пресс-конференции. 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Артисты Русского драматического театра имени Погодина (Петропавловск, Казахстан) и Николай Коляда (справа) на фестивале «Коляда-Plays». 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Показ спектакля "Баба Шанель" на сцене театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер спектакля Николай Коляда после показа спектакля

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Николай Коляда во время открытия фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Министр культуры Свердловской области Павел Креков (слева) и драматург Николай Коляда (справа) на церемонии открытия нового здания Коляда-театра в 2014 году

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Драматург Николай Коляда во время пресс-конференции по поводу фальшивых афиш с изображением Владимира Путина в 2012 году

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Слева направо: актриса Тамара Зимина, художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда, актер, лидер группы "Курара" Олег Ягодин и актер Сергей Федоров во время пресс-конференции посвященной гастролям Коляда-театра в Москве, в театральном центре "На Страстном". 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

Портрет Николая Коляды в окне Коляда-театра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Смотреть

Новости компаний Все