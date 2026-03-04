В Екатеринбург из Дубая рейсом «Уральских авиалиний» доставлены 222 туриста

Авиакомпания «Уральские авиалинии» первым вывозным рейсом из Дубая (ОАЭ) доставила в Екатеринбург 222 уральских туристов, сообщили в пресс-службе компании. Все места в самолете были заняты.

Рейс U6-738, отправленный 4 марта из дубайского аэропорта Аль-Мактум, приземлился в Кольцово в 8:13. На борту самолета Airbus А321 прибыло 186 взрослых и 36 детей, включая двух младенцев. Среди них были пассажиры, которые не могли отправиться домой рейсами за 28 февраля и 1 марта.

Маршрут проходил через воздушное пространство Казахстана, Узбекистана, Афганистана, Пакистана и Омана с дополнительной технической посадкой в Навои (Узбекистан).

Ранее в Кольцово из-за обострившейся обстановки на Ближнем Востоке авиакомпании Flydubai, AirArabia и другие отменили рейсы в ОАЭ и обратно. Накануне в Екатеринбург прибыли два вывозных рейса из ОАЭ авиакомпании Flydubai: первый прибыл в 6:00, второй — в 15:48. Всего на Урал 3 марта вернулись порядка 280 туристов. «Уральские авиалинии» также во вторник организовали вывозной рейс.

Уральские туристы не могли вылететь из ОАЭ из-за обострения ирано-израильского конфликта. Авиасообщение со странами Персидского залива нарушено несколько дней. Вывоз туристов уже начался, но вывозные рейсы из ближневосточных стран могут затянуться минимум на неделю. Сейчас в ОАЭ находятся более 20 тыс. российских туристов. МИД России рекомендовал не ездить в страны Персидского залива.

Ирина Пичурина