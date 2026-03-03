«Уральские авиалинии» отправят самолет в Дубай за туристами из Екатеринбурга

Авиакомпания «Уральские авиалинии» 3 марта выполнит рейс по маршруту Екатеринбург — Дубай (ОАЭ) — Екатеринбург, сообщили в пресс-службе перевозчика. Обратным рейсом будут отправлены уральские туристы, которые последние несколько дней не могли вылететь из ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Полет будет выполнен на самолете большей вместимости Airbus A321 с использованием обходного маршрута с дополнительной техпосадкой в Навои (Узбекистан). Так, сегодня в 14:50 из екатеринбургского аэропорта Кольцово в аэропорт Аль-Мактум в Дубае отправится рейс U6-737, прибытие запланировано на 20:50.

Обратный рейс U6-738 вылетит в 21:50 по маршруту Аль-Мактум — Навои — Екатеринбург. В первую очередь этим рейсом будут отправляться пассажиры, которые планировали улететь в Екатеринбург 28 февраля, затем — туристы, купившие билеты на 1-2 марта. Специалисты «Уральских авиалиний» оповестят пассажиров по телефону, указанному в бронировании. В случае согласия на перелет, пассажира сегодня пересадят на рейс U6-738, при отказе предложат вернуть деньги.

Ранее в Кольцово из-за обострившейся обстановки на Ближнем Востоке авиакомпании Flydubai, AirArabia и другие отменили рейсы в ОАЭ и обратно. Рано утром самолет авиакомпании Flydubai с туристами прилетел в Екатеринбург рейсом из Дубая.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, назвав своей целью в том числе смену власти в стране. В ответ Тегеран атаковал военные базы США в регионе. Взрывы прогремели в том числе в нескольких городах ОАЭ. Авиасообщение со странами Персидского залива нарушено уже несколько дней, однако вывоз туристов уже начался — к вечеру 2 марта в ОАЭ оставалось около 20 тыс. граждан РФ.

Ирина Пичурина