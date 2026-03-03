В Екатеринбург прибыл самолет из Дубая

Самолет авиакомпании Flydubai прилетел в Екатеринбург рейсом из Дубая, передает ТАСС. Рейс FZ-8263 прибыл в Кольцово в 6:00 — через 20 минут из самолета вышли пассажиры, обрадованные возвращением в Россию.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ранее в Кольцово из-за обострившейся обстановки на Ближнем Востоке авиакомпании Flydubai и AirArabia отменили рейсы в ОАЭ. Обратные рейсы также были отменены.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, назвав своей целью, помимо прочего, смену власти в стране. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в регионе. Взрывы прогремели в том числе в Абу-Даби, Дубае и Рас-эль-Хайме. Авиасообщение со странами Персидского залива нарушено уже несколько дней, однако вывоз туристов уже начался — к вечеру 2 марта в ОАЭ оставалось около 20 тыс. граждан РФ.

Ирина Пичурина