280 туристов вернулись в Екатеринбург вывозными рейсами из ОАЭ

В Кольцово прибыли два вывозных рейса из ОАЭ авиакомпании FlyDubai. Как сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта, первый борт из Дубая приземлился в Кольцово сегодня ранним утром, в 15:48 прибыл еще один самолет FlyDubai. «В общей сложности этими рейсами на Урал вернулись порядка 280 туристов»,— сообщили в Кольцово.

Ожидается, что завтра также будут выполняться вывозные рейсы. Так, на утро запланировано прибытие из Дубая самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». Сообщалось, что в первую очередь этим рейсом будут отправляться пассажиры, которые планировали улететь в Екатеринбург 28 февраля, затем — туристы, купившие билеты на 1-2 марта.

Напомним, уральские туристы не могли вылететь из ОАЭ из-за обострения ирано-израильского конфликта. Авиасообщение со странами Персидского залива нарушено несколько дней, однако вывоз туристов уже начался — к вечеру 2 марта в ОАЭ оставалось около 20 тыс. граждан РФ.