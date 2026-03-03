Самолет с российскими теннисистами приземлился в Турции после турнира в Дубае

Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев приземлились в Стамбуле. Об этом сообщила мать господина Рублева Марина Марьенко. Дальше теннисисты направятся в США, где 4 марта стартует турнир BNP Paribas Open.

«Прилетели в Стамбул»,— сообщила госпожа Марьенко (цитата по «РИА Новости»).

2 февраля российские теннисисты Даниил Медведев (11-я ракетка мира), Карен Хачанов (16-я) и Андрей Рублев (17-я) не смогли вылететь из Дубая, где проходил турнир 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, из-за отмены рейсов в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Сообщалось, что теннисисты намерены покинуть страну, вылетев на частном самолете из Омана в Турцию или Армению.

