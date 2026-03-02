Российские теннисисты покидают ОАЭ через Оман

Три лучших российских теннисиста — Даниил Медведев (11-я ракетка мира), Карен Хачанов (16-я) и Андрей Рублев (17-я) — не смогли вылететь из Дубая в Калифорнию, где на кортах Индиан-Уэллса 4 марта стартует BNP Paribas Open, турнир категории Masters 1000 Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) c призовым фондом $9,4 млн. То же самое касается еще примерно 40 человек — нескольких других спортсменов, участвовавших на прошлой неделе в турнире Dubai Duty Free Tennis Championships, членов их семей, обслуживающего персонала, а также группы официальных лиц АТР. Оба международных аэропорта в Дубае по-прежнему закрыты.

По данным испанского издания Marca, Медведев, новоиспеченный победитель дубайского турнира, и Рублев намерены покинуть Аравийский полуостров, вылетев на частном самолете из Омана в Турцию или Армению. Остальные, возможно, сумеют вылететь в Калифорнию чартерным рейсом из Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии.

Сама АТР выступила с официальным заявлением, согласно которому организация «поддерживает регулярный контакт с игроками, их командами и местными властями» и «продолжит оказывать соответствующую поддержку, чтобы игроки и их команды могли безопасно покинуть ОАЭ, когда позволят условия».

Матчи мужской основной сетки в Индиан-Уэллсе начинаются 4 марта. Три российских теннисиста должны попасть в число сеяных и вступить в борьбу со второго круга — 6 или 7 марта.

В прошлом году Медведев дошел в Индиан-Уэллсе до полуфинала, Хачанов выбыл в 1/16 финала, Рублев — в 1/32 финала. Соответственно, Медведеву требуется защитить там 400 рейтинговых очков (хотя ниже 14-го места в рейтинге он не опустится в любом случае), Хачанову — 50 баллов, а Рублеву — 10.

О победе Медведева на турнире в Дубае — в материале «Ъ» «Повторение без игры».

Евгений Федяков