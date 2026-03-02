Победителем Dubai Duty Free Tennis Championships, завершившегося в ОАЭ турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом $3,3 млн, стал россиянин Даниил Медведев. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову он поделился своими ощущениями после выигрыша своего 23-го титула, дал оценку работе с нынешней тренерской командой и рассказал об обстановке в Дубае, сложившейся после начала операции США и Израиля против Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Ryan Lim / AFP Даниил Медведев

Фото: Ryan Lim / AFP

— Начнем с текущей ситуации. Из Дубая вы должны вылететь в Индиан-Уэллс, где 4 марта начинается турнир категории «мастерс». Есть ли хоть какая-то информация по поводу того, когда вам удастся покинуть ОАЭ?

— Пока никакой информации нет (разговор состоялся утром 1 марта.— “Ъ”). Воздушное пространство над Эмиратами закрыто, и нам, теннисистам, которые еще находятся здесь, остается только ждать. Посмотрим, как будет складываться обстановка. Сейчас здесь все сравнительно спокойно. Лишь время от времени обновляется информация о закрытии аэропортов.

— В этом году в Дубае могло показаться, будто на корте тот самый Даниил Медведев, который еще несколько лет назад, находясь на пике формы, был практически непобедим. Вы испытывали похожие ощущения?

— Мне тяжело сравнивать, да и особого смысла в этом не вижу. Просто могу сказать, что получился отличный турнир, на котором я играл в свой лучший теннис. Всегда говорил, что мне больше подходят быстрые корты — на них у меня больше шансов набрать форму и показать результат. Именно так получилось и в январе в Брисбене (там Медведев выиграл свой первый титул в этом сезоне.— “Ъ”), и сейчас в Дубае. Я хорошо подавал и, если судить по счету, выигрывал сравнительно легко.

— Завоевав 22 титула подряд в разных городах и установив тем самым уникальный рекорд АТР, вы впервые выиграли один и тот же турнир во второй раз, повторив свой дубайский успех 2023 года. Испытываете в связи с этим какие-то особые эмоции?

— Наверное, они и впрямь были бы особыми, если бы финал состоялся. Но мой соперник (голландец Таллон Грикспор.— “Ъ”) получил травму и снялся до игры. От меня тут ничего не зависело, ощущения были двоякими, поэтому для себя я сразу решил: видимо, если уж мне было суждено провести такую рекордную серию, то и закончиться она должна была особенным способом.

— За полгода работы с новым тренерским штабом, в который входят швед Томас Юханссон и австралиец Рохан Гетцке, вы взяли три титула. Довольны таким результатом? — Трудно сказать. В принципе я доволен работой с новой командой и тем, чего мы добились. Конечно, хочется всегда большего, в том числе побед на «мастерсах» и турнирах Большого шлема. Однако в теннисе результат во многом зависит от соперника, кортов, мячей, погоды. Должно сложиться очень много моментов. Но регулировать те факторы, на которые мы можем влиять, у нас с командой, считаю, получается хорошо. — Юханссон, чемпион Australian Open 2002 года, отличался упорством, даже упертостью. Он пробует передать вам свои лучшие качества? — Скорее нет. Конечно, Томас сам выступал на высоком уровне. Ему знакомы эмоции, которые теннисист испытывает в туре. Он знает, что ты чувствуешь в хорошие или плохие моменты, и это действительно помогает. Кроме того, у него большой тренерский опыт. Упражнения, которые он предлагает на тренировках, работают отлично. Но я по сравнению с Томасом играю совершенно иначе, и он это прекрасно понимает. Да и сам теннис за двадцать с лишним лет стал иным.

— В чем вы за последнее время прибавили сильнее всего? — На турнирах, где я выступал хорошо, была стабильной подача. Да и в плане физического состояния по сравнению с прошлым годом удалось выйти на более высокий уровень. — В 30 лет вы стали одним из самых возрастных игроков в мировой элите. Тот опыт, который у вас накопился, помогает или скорее давит тяжким грузом? — И то и другое. На дальних стадиях крупных турниров, особенно когда соперник проходит туда впервые, опыт зачастую помогает. Ведь ты уже проживал подобные ситуации, знаешь, как с ними справляться. В то же время с возрастом появляется много разных мыслей, которые следует убирать. Аналогия примерно такая: ребенок, которому перебежит дорогу черная кошка, скорее всего, не обратит на нее внимания, а взрослый человек подумает, что теперь весь день насмарку. Поэтому я сейчас учусь отгонять от себя все ненужные мысли — как до матча, так и на корте, и вроде бы неплохо получается.

— Сколько времени обычно требуется вам в Индиан-Уэллсе на адаптацию к смене часовых поясов? — Разница между Эмиратами и Калифорнией 12 часов, поэтому в идеале для адаптации нужно четыре-пять дней. Но я давно в туре и в любом случае знаю, что надо делать. Если в итоге останется один-два дня, постараюсь свести к минимуму негативные последствия. — Корты в Индиан-Уэллсе по сравнению с Дубаем более медленные. Хватит ли вам нынешнего запаса уверенности на быструю перестройку? — Я знаю, что могу играть на любом покрытии, и доказывал это в том числе в Индиан-Уэллсе, где хард в самом деле сравнительно медленный. Отлично играл на этом «мастерсе» последние три года. Сейчас там поменяли мячи, поэтому посмотрим. Может, мне все подойдет. Далеко в будущее я не заглядываю. Рад, что сейчас набрал хорошую форму, и буду стараться сохранять ее как можно дольше.

Интервью взял Евгений Федяков