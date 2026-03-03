На Дону УФАС приостановило конкурс на перевозку по 17 садовым маршрутам

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) по Ростовской области приостановило конкурс на определение подрядчика на перевозку по 17 садовым маршрутам. Об этом сообщает «РБК Ростов». Согласно информации с портала госзакупок, минимальная стоимость контракта — 150 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным издания, поводом для приостановки стала жалоба ООО «Транспортная компания «Самарское», которое отметило, что уже обслуживает один из указанных в закупке маршрутов. По мнению представителей перевозчика, такое дублирование противоречит правилам описания объекта закупки, а выставление на открытый конкурс 17 межмуниципальных маршрутов единым лотом ограничивает доступ других перевозчиков к участию в конкурсе.

«Предоставление права осуществлять перевозку по межмуниципальным маршрутам одному хозяйствующему субъекту позволяет ему занять доминирующее положение на указанном товарном рынке и исключает конкуренцию на нем», — говорится, в частности, в опубликованном «РБК Ростов» тексте жалобы. Ее УФАС по Ростовской области намерено рассмотреть в ближайший четверг — 5 марта.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2026 году власти региона намерены перевести на контрактную основу 18 садовых маршрутов, охватывающих 32 садоводческих товарищества.

Ефим Мартов