В Ростове на контрактную систему переведут 18 садовых маршрутов

В 2026 году в Ростове-на-Дону на контрактную основу переведут 18 садовых маршрутов, охватывающих 32 садоводческих товарищества. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Конкурсы объявлены по маршрутам № 1104 («Сельмаш» — СНТ «Ветеран»), №1112 (Октябрьский — СНТ «Содружество»), а также маршрутам, связывающим Ростов с садоводческими товариществами «Комбайностроитель», «Задонье», «Речник», «Самара», и Волгодонск — с СНТ «Романтик».

Обслуживание маршрутов будет проходить по установленному тарифу, где оплата за транспортные услуги будет производиться из средств областного бюджета.

В ведомстве добавили, что дальнейший перевод муниципальных маршрутов на контракты будет зависеть от итогов комплексной оптимизации всей региональной маршрутной сети, которая должна быть завершена в 2026 году.

Наталья Белоштейн