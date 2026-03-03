На рынке труда Кубани количество молодых соискателей выросло на 30% в 2025 году

Соискатели Краснодарского края в возрасте от 19 до 30 лет разместили на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru более 141 тыс. резюме в 2025 году, что на 30%, или 32,9 тыс., больше, чем за 2024 год. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала директор филиала hh.ru Марина Качанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Эксперт уточнила, что чаще всего кубанские соискатели поколения Z размещали резюме в таких профсферах, как «Продажи, обслуживание клиентов» — 12%, или 71,4 тыс., «Домашний, обслуживающий персонал» — 10%, или 60 тыс., «Административный персонал» — 8%, или 44,5 тыс., «Рабочий персонал» — 7%, или 38,6 тыс., «Информационные технологии», «Транспорт, логистика, перевозки» и «Маркетинг, реклама, PR» — по 6%.

«Ключевые запросы этой аудитории — признание ценности личности и ее личного пространства, одобрение и обратная связь руководителей и коллег, ориентир на баланс работы и частной жизни, запрос на понимание миссии компании. Можно отметить, что молодые люди, с одной стороны, легко мотивируются и вовлекаются в рабочий процесс, с другой стороны, менее склонны к глубокому анализу ошибок и системной работе над ними. При столкновении с трудностями представители поколения Z могут достаточно быстро переключиться на другую сферу деятельности, поэтому на старте карьеры так важна поддержка со стороны работодателя. Для формирования позитивного профессионального опыта надо вставать рядом и помогать. Вероятно, это следствие модели воспитания, актуальной в нашем веке: гиперопека и цифровой контроль в подростковом возрасте снизили готовность к самостоятельному преодолению барьеров»,— прокомментировала HR-бизнес-партнер Краснодарского филиала «Ростелекома» Татьяна Крамаренко.

Эксперт добавила, что, согласно результатам опросов, проведенных в учебных заведениях, с которыми сотрудничает «Ростелеком», около 25–30% студентов демонстрируют искреннюю заинтересованность в профессии. Остальные находятся в поиске: пробуют, нащупывают, где им комфортнее и удобнее. «Зачастую этот выбор определяется не содержанием труда, стабильным доходом и перспективами роста, а внешними условиями — графиком, инфраструктурой офиса, зарплатой (даже без оформления трудового договора). Профессиональная самоидентификация у этой группы может быть нестабильна»,— отметила Татьяна Крамаренко.

В чем особенность поколения и как зумеры «перекраивают» рынок труда, «Ъ-Кубань» рассказала президент Ассоциации экспертов по управлению персоналом, директор по организационному развитию, кандидат политических наук, профориентолог Татьяна Устюгова.

Маргарита Синкевич