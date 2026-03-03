«Для них важен баланс: работа воспринимается не как смысл жизни»

Соискатели Краснодарского края в возрасте от 19 до 30 лет разместили на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru более 141 тыс. резюме в 2025 году, что на 30%, или 32,9 тыс., больше, чем за 2024 год. В чем особенность поколения и как зумеры «перекраивают» рынок труда, «Ъ-Кубань» рассказала президент Ассоциации экспертов по управлению персоналом, директор по организационному развитию, кандидат политических наук, профориентолог Татьяна Устюгова.

Татьяна Устюгова

Фото: предоставлено автором

«Зумеры выросли в мире смартфонов и тотальной нестабильности, что сделало их максимально адаптивными, но крайне чувствительными к неопределенности. В отличие от предшествующих поколений (X и Y), они не воспринимают работу как "присягу кровью" или единственную основу своей идентичности. При этом, несмотря на разговоры о "необязательности", больше половины российских компаний планируют увеличивать наем молодежи. Работодатели ценят в них мультикомпетентность, отсутствие "синдрома самозванца" и талант быстро находить решения, используя ИИ.

Согласно данным опроса Центра исследования рынка коммуникаций НИУ ВШЭ, 83% зумеров называют решающим фактором при поиске работы высокую зарплату (прагматизм здесь выше, чем у миллениалов), но при этом они не готовы жертвовать ради нее личным временем.

Для них важен баланс: работа воспринимается как инструмент для достижения личных целей, а не как смысл жизни.

Молодые сотрудники предпочитают решать вопросы в мессенджерах и нетерпимы к токсичности: пассивная агрессия, крик или микроменеджмент со стороны босса — для них "красный флаг", ведущий к немедленному увольнению.

Бизнес в этих условиях вынужден перестраивать HR-стратегии, заменяя жесткую субординацию на гибкость и прозрачность. Аргумент "так положено" больше не работает. Продуктивность зумера напрямую зависит от понимания смысла задачи и того, как его работа влияет на общие цели компании. Они хотят менять мир, а не просто работать.

Для Краснодарского края, как аграрно-туристического региона, привлечение зумеров в производственный и сельскохозяйственный сектор, где удаленная работа невозможна,— особый вызов. Это потребует от местных работодателей еще более креативных подходов к бренду и эстетике рабочих мест. Работодателям Кубани приходится конкурировать за молодежь не только зарплатами, но и "цифровым престижем" традиционных профессий.

В агротехе зумеры гораздо охотнее идут в компании, где вместо "лопаты" им предлагают управлять дронами для мониторинга полей или использовать ИИ-агентов для расчета удобрений.

Что касается сферы туризма, то работа в отеле или на винодельне привлекает их не статусом, а эстетикой и сервисом. Для 79% зумеров офис — это проявление заботы: наличие качественной техники и зон отдыха важнее, чем "солидное" название компании.

В строительстве для молодежи, выросшей со смартфоном в руках, классическая стройка с "лопатой и каской" выглядит архаично. Чтобы привлечь их, компаниям нужно позиционировать строительство как высокотехнологичную ИТ-среду.

Эксперты говорят о высоком уровне финансовых ожиданий кандидатов-зумеров, сложностях с качеством компетенций кандидатов, гостинге — внезапном отключении с собеседований без объяснения причин.

При этом со стороны кубанских компаний есть устойчивый запрос на проведение различных мероприятий для улучшения взаимодействия с зумерами: вебинаров, конференций, мастерских. Это значит, что работодатель заинтересован в том, чтобы наладить отношения с молодым поколением».