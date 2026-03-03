В районе Сочи произошло повторное землетрясение

Повторные подземные толчки зафиксированы у побережья Сочи. По данным сейсмологов, в 16:05 в акватории Черного моря произошло сейсмособытие магнитудой 4,5. Эпицентр располагался на расстоянии около 23 км от сочинского побережья, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Обращений от жителей в экстренные службы не поступало. Объекты городской инфраструктуры и системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в районе курорта.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о ситуации после первого землетрясения, которое жители курорта почувствовали в районе 15:00. По его словам, подземные толчки ощущались в нескольких районах города, особенно в многоэтажных зданиях.

Согласно данным сейсмослужбы, магнитуда составила 4,4 балла, эпицентр находился в акватории Черного моря в 23 км от побережья Сочи. Глава города отмечал, что в результате сейсмособытия пострадавших и разрушений не было, объекты жизнеобеспечения и городская инфраструктура работали в штатном режиме.

«Небольшие подземные толчки — характерное явление для нашего региона и молодых Кавказских гор. Прошу сохранять спокойствие. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112»,— подчеркивал глава курорта Андрей Прошунин.

Специалисты продолжали мониторинг сейсмической обстановки.

Мария Удовик