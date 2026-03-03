Число киосков в Екатеринбурге, которые нельзя снести, увеличилось на 32% за год

Количество нестационарных торговых объектов (НТО) на землях третьих лиц в Екатеринбурге, по которым нет единого механизма по демонтажу, возросло с 526 в начале 2025 года до 742 в феврале 2026-го. Об этом рассказал директор городского департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин на заседании думской комиссии по экономическому развитию и инвестициям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам чиновника, наибольшее число киосков расположено на землях третьих лиц в Орджоникидзевском (количество НТО на территории за год увеличилось с 114 до 163), Чкаловском (с 141 до 157), Октябрьском (с 65 до 102) и Кировском (с 74 до 101) районах, наименьшее — в Академическом (с 15 до 27), Верх-Исетском (с 42 до 65) и Ленинском (с 50 до 70) районах. В Железнодорожном районе число ларьков снизилось с 61 до 57.

Господин Чаплыгин добавил, что наибольшее число киосков расположено на территории управляющих компаний «Алгана» (39), «Чкаловская» (23), «УК РЭМП УЖСК» (23), «Верх-Исетский» (18) и «УК ЖКХ Орджоникидзевского района» (16).

Ранее, в ноябре 2025 года, депутат гордумы Сергей Козлов заявил, что число киосков, размещенных на частной территории, может вырасти до 1 тыс. при норме обеспеченности ларьками в Екатеринбурге в 900 единиц. Он заметил, что стоимость размещения на землях третьих лиц, как правило, выше, однако заключать контракты с муниципалитетами предпринимателям мешает сложная процедура аукциона.

В ходе заседания думской комиссии Максим Чаплыгин отметил, что в 2025 году власти провели аукционы по 77 лотам, однако мэрии удалось заключить всего 19 договоров на размещение ларьков. Он пояснил, что по большинству из предлагаемых мест не поступило заявок и в ряде случаев победители отказались от размещения. По словам чиновника, всего схема НТО включает 260 мест. В ближайшее время власти обсудят увеличение числа локаций для киосков до 440.

В 2025 году у 1,1 тыс. предпринимателей в Екатеринбурге истекли договоры на размещение НТО в городе. Большую часть мест, на которых располагались ларьки, исключили из схемы размещения киосков в связи с новыми требованиями законодательства. В городе начался массовый снос НТО, который позже приостановил «до принятия адекватного решения» губернатор Денис Паслер. По его поручению в администрации Екатеринбурга была создана рабочая группа, в которую вошли профильные сотрудники мэрии, представители малого и среднего предпринимательства. Глава города Алексей Орлов подчеркнул, что задачей властей является «снять градус напряжения» у предпринимателей, сформировав прозрачные и понятные для них требования по работе с киосками. Градоначальник заверил, что рабочая группа будет собираться в еженедельном режиме.

Василий Алексеев