Рабочая группа по НТО в мэрии Екатеринбурга будет собираться каждую неделю

В администрации Екатеринбурга прошло заседание рабочей группы по вопросам НТО (нестационарных торговых объектов), рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе мэрии. Собираться рабочая группа планирует в еженедельном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Группа создана по поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Есть запрос со стороны представителей отрасли о якобы ущемлении прав предпринимателей, естественно, мы не могли не отреагировать на это»,— сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

По словам господина Орлова, на встрече были намечены вопросы для следующего обсуждения. В частности — необходимость соблюдения нормативов Минпромторга РФ по обеспечению товарами жителей муниципалитета.

В рабочую группу вошли специалисты администрации, депутаты городской думы Екатеринбурга, главы районов города, представители свердловского минАПК, а также представители отрасли нестационарной торговли. Ключевая задача группы — «снять градус напряжения» у предпринимателей, сформировав прозрачные и понятные для них требования по работе с киосками.

Межведомственную рабочую группу сформировали после того, как губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову приостановить демонтаж нестационарных торговых объектов (НТО) «до принятия адекватного решения». Глава региона заявил, что вопрос НТО требует решения, которое «не будет сдерживать развитие субъектов МСП».

Анна Капустина