Администрация Екатеринбурга обнаружила 715 киосков, которые нельзя снести

В Екатеринбурге на землях третьих лиц расположены 715 киосков, по которым нет единого механизма по сносу, сообщил глава департамента потребительского рынка горадминистрации Максим Чаплыгин. По его словам, объекты на таких землях, чаще всего, имеют нарушения и установлены незаконно.

Как пояснил господин Чаплыгин, зачастую вопрос о размещении НТО (нестационарных торговых объектов) во дворе решают не жители дома, а ТСЖ, которому они передали это право. Возникают ситуации, когда голосование жителей о возможности размещения прошло в 2018 году, а киоск был размещен в 2025 году. Установить собственников таких объектов не всегда удается без помощи полиции.

Больше всего киосков на землях третьих лиц расположены в Орджоникидзевском районе (163 объекта), в Чкаловском районе (159 объектов), меньше всего — в Академическом районе (23 объекта).

На муниципальных землях администрацией уже было заключено 14 договоров по аукционам: по четыре киоска с печатной продукцией и с продовольственными товарами, два с водой, один с непродовольственными товарами и один с цветами. Еще два были заключены с продавцами мороженого, но затем они сами расторгли договор.

«У вас инструментов влияния нет никакого, вы докатились до того, что они уходят на земли третьих лиц, и вы их даже вынести не можете»,— сказал депутат от партии «Новые люди» Сергей Козлов. По его предположению, число киосков, размещенных на частной территории, может вырасти до 1 тыс., при том что норма обеспеченности киосками в Екатеринбурге — чуть более 900. Он заметил, что стоимость размещения на землях третьих лиц, как правило, выше, однако заключать контракты с муниципалитетами предпринимателям мешает сложная процедура аукциона.

Напомним, недавно дума Екатеринбурга сняла часть ограничений на аукционах по размещению киосков.

Анна Капустина