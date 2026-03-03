Власти Екатеринбурга обсудят включение в схему киосков 180 новых мест

Мэрия Екатеринбурга готова включить в схему нестационарных торговых объектов (НТО) 40 дополнительных мест для размещения ларьков и планирует рассмотреть 140 предложений от районных администраций по новым локациям для киосков, рассказал директор городского департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин на заседании думской комиссии по экономическому развитию и инвестициям. Чиновник отметил, что на сегодня документ включает 260 мест.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам господина Чаплыгина, в 2025 году власти провели аукционы по 77 лотам, однако мэрии удалось заключить всего 19 договоров на размещение ларьков. Он пояснил, что по большинству из предлагаемых мест не поступило заявок и в ряде случаев победители отказались от размещения. Глава департамента добавил, что с начала 2026 года власти провели торги по пяти лотам для продажи печатной прессы, по которым заключаются четыре договора. До конца года в мэрии намерены отыграть на аукционах еще 47 лотов.

В 2025 году у 1,1 тыс. предпринимателей в Екатеринбурге истекли договоры на размещение НТО в городе. Большую часть мест, на которых располагались ларьки, исключили из схемы размещения киосков в связи с новыми требованиями законодательства. В городе начался массовый снос НТО, который позже приостановил «до принятия адекватного решения» губернатор Денис Паслер. По его поручению в администрации Екатеринбурга была создана рабочая группа, в которую вошли профильные сотрудники мэрии, представители малого и среднего предпринимательства. Глава города Алексей Орлов подчеркнул, что задачей властей является «снять градус напряжения» у предпринимателей, сформировав прозрачные и понятные для них требования по работе с киосками. Градоначальник заверил, что рабочая группа будет собираться в еженедельном режиме.

Василий Алексеев