Паслер приостановил снос НТО в Екатеринбурге «до принятия адекватного решения»

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову приостановить демонтаж нестационарных торговых объектов (НТО) «до принятия адекватного решения». Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Вопрос требует выработки единого подхода к размещению таких объектов в современном городе, который не будет сдерживать развитие субъектов МСП. Среди возможных решений проблемы — внесение изменений в региональные и муниципальные нормативные правовые акты»,— написал господин Паслер. Решить проблему можно, по его словам, если пересмотреть запрет на размещение киосков на остановках общественного транспорта или отменить требования о том, что для любого НТО обязательно указывать координаты четырех характерных точек.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов создаст межведомственную рабочую группу, в которую войдут представители малого и среднего предпринимательства и профильные сотрудники мэрии. Она должна начать работу в ближайшие недели.

Губернатор напомнил, что срок истечения договоров с арендаторами НТО в Свердловской области составляет два года. В это году договоры истекают у 1,1 тыс. предпринимателей. Большинство мест после окончания договоров будут исключены из схемы размещения, потому что они не соответствуют требованиям законодательства к киоскам.

Правительство Свердловской области уже проиграло в Седьмом кассационном суде в Челябинске дело по жалобе предпринимателей, которые оспаривали срок перезаключения договоров. Судебная инстанция отменила часть постановления регионального кабмина, в которой говорится о сроке продления договоров на аренду НТО на два года. В решении подчеркивается, что «двухлетний срок продления договоров установлен с целью сокращения количества действующих нестационарных торговых объектов, а не с целью поддержки их владельцев», что не соответствует положениям федеральных нормативных актов.

Анна Капустина