The Times: Британия направит эсминец для защиты военной базы на Кипре

Великобритания планирует отправить военный корабль в Средиземное море для защиты своей авиабазы Акротири на Кипре, подвергшейся обстрелу из-за обострения на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на три источника.

«В настоящее время у Великобритании нет возможности защитить Кипр от ударов баллистическими ракетами, и существуют опасения, что остров может оказаться уязвимым перед дальнейшими атаками со стороны Ирана»,— пишет издание.

Речь идет об эсминце HMS Duncan. Министр обороны страны Джон Хили за последние сутки встретился с высокопоставленными военными для обсуждения отправки корабля в регион. По данным другого источника газеты в правительстве, эсминец прибудет на Кипр примерно через неделю.

2 марта иранский беспилотник атаковал британскую авиабазу в Акротири. Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис сообщил о значительном ущербе. Лондон, Берлин и Париж пригрозили применением силы, если Тегеран не прекратит удары по их ближневосточным союзникам. Премьер-министр Кир Стармер разрешил США использовать британские базы на Ближнем Востоке. Греция направила к Кипру два фрегата и два истребителя F-16.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. В ответ Исламская Республика атакует Израиль, Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Иорданию, где размещены американские военные объекты.