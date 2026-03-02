Греция направила на Кипр фрегаты ВМС и истребители F-16 после удара БПЛА Ирана

Греция направила к Кипру два фрегата ВМС и два истребителя F-16 после удара иранского беспилотника по британской военной базе на острове, сообщила газета Phileleftheros.

«Греция отправляет на Кипр два греческих фрегата. Один из них — фрегат Belharra "Кимон". Есть сообщения и об отправке двух F-16»,— указано в публикации.

Минобороны Великобритании подтвердило атаку беспилотника на свою военную базу на Кипре, пишет The Independent. По данным источника издания, жертв нет, зафиксирован «незначительный ущерб». Обстановка продолжает меняться.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер за несколько часов до атаки разрешил США использовать британские военные базы на Ближнем Востоке. Такое решение, по его словам, стало ответом на иранские удары по союзникам Лондона.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. В ответ Иран наносит удары по Израилю, Саудовской Аравии, Кувейту, ОАЭ, Бахрейну, Катару и Иордании, где размещены в том числе военные базы США. Власти Великобритании, Германии и Франции предупредили о готовности применить военную силу, если атаки не прекратятся.