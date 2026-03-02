Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре

Министерство обороны Великобритании подтвердило атаку беспилотника на британскую военную базу на Кипре, пишет The Independent.

«Наши вооруженные силы реагируют на предполагаемую атаку беспилотника на авиабазу ВВС Акротири на Кипре, произошедшую в полночь по местному времени, — заявил представитель ведомства. — Наш уровень защиты в регионе находится на самом высоком уровне, и база приняла меры для защиты наших людей».

Собеседник издания добавил, что ситуация развивается в режиме реального времени. По его данным, в результате иранской атаки не было жертв, однако был причинен «незначительный ущерб».

За несколько часов до атаки премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что предоставил США разрешение на использование британских военных баз на Ближнем Востоке. По его словам, это должно было стать ответом на иранские удары по союзникам Лондона.

Ранее власти Британии, Германии и Франции пригрозили применением военной силы, если Иран не прекратит атаки на их ближневосточных союзников. Под удары Ирана с 28 февраля помимо Израиля попадают Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Иордания, на территории которых находятся военные базы США.