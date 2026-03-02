Стармер разрешил США использовать британские базы для ударов по Ирану

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что предоставил США разрешение на использование британских военных баз на Ближнем Востоке. Вашингтон воспользуется ими для уничтожения мест хранения ракет и пусковых установок, объяснил премьер. Это будет ответом на иранские удары по союзникам Лондона.

«Мы приняли решение удовлетворить этот запрос, чтобы помешать Ирану запускать ракеты по всему региону, убивая ни в чем не повинных мирных жителей, подвергая риску жизни британцев и нанося удары по странам, которые не были вовлечены в конфликт»,— заявил господин Стармер. Видеообращение премьера выложено на его странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он добавил, что Великобритания не участвовала в ударах по Ирану. «Мы считаем: лучший путь для региона и мира — это урегулирование путем переговоров, при котором Иран согласится отказаться от любых амбиций по созданию ядерного оружия»,— заявил глава британского правительства.

Ранее власти Британии, Германии и Франции пригрозили применением военной силы, если Иран не прекратит свои «неизбирательные и несоразмерные атаки» по их союзникам на Ближнем Востоке. Под удары Ирана с 28 февраля помимо Израиля попадают Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Иордания, на территории которых располагаются военные базы США.