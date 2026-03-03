Участник СВО осужден за махинации при оформлении на службу по контракту

Новороссийский гарнизонный военный суд признал военнослужащего Анзора Хасбулатова виновным в двух эпизодах мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Согласно приговору, с которым ознакомился «Ъ-Новороссийск», фигурант, злоупотребив доверием двоих знакомых, получил от них в общей сложности 140 тыс. руб. за содействие в поступлении на контрактную службу.

Как следует из материалов дела, подсудимый убедил потерпевших, что без его помощи они не смогут попасть в конкретную войсковую часть, не связанную с линией боевого соприкосновения. При этом, утверждает следствие, Анзор Хасбулатов достоверно знал, что в подразделении имеется недобор личного состава и препятствий для зачисления нет. Чтобы создать видимость содействия, он обратился к исполняющему обязанности командира инженерно-саперной роты с просьбой выдать знакомым ходатайство для службы. Офицер, не подозревавший о преступных намерениях Хасбулатова, провел с кандидатами беседу и оформил необходимые документы.

После того как потерпевшие успешно поступили на службу, Анзор Хасбулатов получил от них деньги. Похищенными средствами подсудимый распорядился по своему усмотрению.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель попросил переквалифицировать действия подсудимого с более тяжкой ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) на ч. 1 ст. 159 УК РФ. Прокурор пришел к выводу, что факты использования Хасбулатовым служебного положения не нашли подтверждения, а обман потерпевших выражался лишь в злоупотреблении доверием. Суд согласился с этой позицией.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. При назначении наказания суд учел ряд смягчающих обстоятельств: наличие у Хасбулатова малолетнего ребенка, статус ветерана боевых действий, положительную характеристику с места службы, а также то, что он добровольно заключил контракт в период мобилизации и участвовал в специальной военной операции.

В итоге суд назначил Хасбулатову наказание в виде штрафа: 60 тыс. руб. за первый эпизод и 65 тыс. руб. за второй. Путем частичного сложения окончательная сумма штрафа составила 100 тыс. руб.

Александра Локтионова