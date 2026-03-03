В предгорьях Сочи ожидается налипание мокрого снега и гололедица

В предгорьях Сочи в ночь с 3 на 4 марта и в первой половине дня 4 марта синоптики прогнозируют налипание мокрого снега на провода и деревья. По данным метеорологов, на дорогах возможно образование гололедицы, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Специалисты предупреждают, что в период с 18:00 3 марта до 18:00 4 марта на отметках выше 1000 метров над уровнем моря сохранится слабая лавинная опасность. При этом на автодороге А-149 Адлер—Красная Поляна лавинная угроза отсутствует.

Городской оперативный штаб под руководством главы курорта Андрея Прошунина контролирует развитие ситуации. Специалисты рекомендуют жителям и гостям соблюдать меры предосторожности. Въезд в горный кластер на автомобилях без зимних шин не рекомендуется. В случае чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.

Понижение температуры и осадки ожидаются и в целом по Краснодарскому краю. Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что регион окажется под влиянием холодного атмосферного фронта, который принесет облачность с прояснениями, дожди, а в горах — мокрый снег, а также ограничит дневной прогрев.

По информации краевого гидрометцентра, в Краснодаре ожидается переменная облачность и дождь, порывы северо-западного ветра достигнут 14 м/с, температура воздуха днем составит около +10 градусов. В целом по краю днем и вечером местами пройдут дожди, в горах — мокрый снег. Температура воздуха прогнозируется на уровне +5…+10 градусов, в горах — от –1 до –6. На черноморском побережье синоптики ожидают переменную облачность, местами дождь и усиление ветра до 15 м/с, при дневной температуре +6…+11 градусов.

Мария Удовик