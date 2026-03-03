Обвиняемого в убийстве аниматоров заподозрили в затягивании суда

Краснодарский краевой суд привлек адвоката по назначению для Демьяна Кеворкьяна, обвиняемого в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Нанятый подсудимым адвокат Владимир Пантелеев под разными предлогами многократно не являлся на заседания, что приводило к затягиванию процесса. Кроме того, сам Кеворкьян на каждом заседании заявляет множество ходатайств, в том числе об отводе председательствующего судьи и государственного обвинителя.

Дарья Чубко, вдова погибшего аниматора, поддержала решение суда о привлечении в процесс адвоката по назначению. «Без адвоката (Пантелеева.— “Ъ”) мы не могли проводить заседание. Человеку по барабану, что потерпевшие едут из других городов, что присяжные отпрашиваются с работы, мы все бросаем и приходим. Вот это бесит! То мы по кругу все исследуем и слушаем часами их ходатайства, то свидетели непонятные, то одно, то другое! Надоело!» — написала потерпевшая в своем Telegram-канале.

Судебный процесс с участием присяжных по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко начался в Краснодаре в краевом суде 10 февраля 2025 года. Арам Татосян и Анатолий Двойников обвиняются в убийстве двух человек, разбое, угоне автомобиля и уничтожении чужого имущества.

Предполагаемому лидеру группировки Демьяну Кеворкьяну вменяют в вину те же эпизоды и еще одно ранее совершенное убийство. Жители Усть-Лабинска Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко, проводившие праздничное мероприятие в станице Крыловской 28 апреля 2024 года, на обратной дороге остановились из-за поломки автомобиля. Кеворкьян, Татосян и Двойников предложили помощь в ремонте, а после этого напали на аниматоров, отобрали кредитные карты и убили обоих потерпевших.

Анна Перова, Краснодар